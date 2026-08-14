Inés García y Lamine Yamal aparecen juntos con FOTOS inéditas, tras su supuesta ruptura

Inés García y Lamine Yamal vuelven a estar en el centro de la conversación después de aparecer juntos en nuevas fotografías, justo cuando los rumores sobre una supuesta ruptura todavía siguen dando vueltas en redes sociales. Y sí, sus seguidores no han tardado en fijarse en cada detalle.

La aparición ocurre después de un momento muy especial para el futbolista, quien recientemente celebró sus 19 añosrodeado de familiares, amigos y personas cercanas.

Lamine Yamal celebró sus 19 años rodeado de sus seres queridos

Aunque Lamine Yamal cumplió 19 años el pasado 13 de julio, la celebración se llevó a cabo el 11 de agosto. El futbolista del Barcelona reunió a familiares, amigos y figuras cercanas para festejar esta nueva vuelta al sol.

La fecha llega después de un verano especialmente intenso para Lamine, marcado por sus compromisos deportivos y por la enorme atención que genera su vida fuera de las canchas.

Como era de esperarse, su vida sentimental también ha despertado mucha curiosidad. En medio de los rumores sobre su relación con Inés García, las nuevas fotografías en las que aparecen juntos han hecho que sus seguidores vuelvan a preguntarse qué pasa realmente entre ellos.

¿Inés García y Lamine Yamal terminaron?

Aquí hay un detalle importante: no existe una confirmación pública de que hayan terminado. Los comentarios sobre una posible ruptura surgieron a partir de diferentes situaciones que fueron interpretadas por usuarios de redes sociales, pero eso no significa que exista una separación confirmada.

De hecho, ambos ya habían vuelto a mostrar señales de cercanía después de que comenzaran las especulaciones. Inés incluso compartió anteriormente imágenes junto al futbolista, alimentando la conversación alrededor de su relación.

Por eso, las nuevas fotos han llamado especialmente la atención: aparecen juntos después de todos esos rumores y en un momento en el que cualquier gesto entre ellos termina siendo analizado al detalle.

Las nuevas fotos de Inés García y Lamine Yamal

Las fotos inéditas de Inés García y Lamine Yamal llegan, entonces, en un contexto bastante particular. Después de los rumores de ruptura y de la celebración por los 19 años del futbolista, volver a verlos juntos ha generado todo tipo de reacciones.

Al final, la relación de Lamine Yamal e Inés García continúa despertando curiosidad, especialmente porque cada nueva fotografía juntos termina convirtiéndose en tema de conversación entre sus seguidores.