¿Podrán Archie y Lilibet regresar al Reino Unido? Harry revela que aún no baja los brazos

El príncipe Harry no ha renunciado a uno de sus mayores deseos: que sus hijos, Archie y Lilibet, puedan volver a visitar el Reino Unido de forma segura. Aunque en los últimos días surgieron versiones sobre un posible cambio de planes para el esperado viaje familiar, un portavoz del duque de Sussex dejó claro que la intención sigue en pie.

El principal obstáculo, una vez más, no es el alojamiento ni la agenda, sino las medidas de seguridad que acompañarían a la familia durante toda su estancia. Por eso, Harry continúa buscando alternativas que permitan concretar el viaje sin poner en riesgo a Meghan Markle ni a sus hijos.

Harry insiste en encontrar una solución para Archie y Lilibet

De acuerdo con un comunicado difundido por su portavoz, el príncipe Harry “continúa explorando todas las opciones disponibles” para que Archie y Lilibet tengan la oportunidad de conocer y disfrutar del Reino Unido con las garantías de protección que considera necesarias.

El mensaje también aclara un punto importante: el problema nunca ha sido dónde hospedarse. Aunque el rey Carlos III habría ofrecido alojamiento en una propiedad real, desde el equipo del duque insisten en que la preocupación está relacionada con la seguridad durante todos los desplazamientos y actividades previstas, ya que consideran que el riesgo no desaparece únicamente por permanecer dentro de una residencia protegida.

La seguridad sigue siendo el mayor obstáculo

Desde que Harry y Meghan dejaron de ser miembros activos de la Familia Real en 2020, perdieron la protección policial financiada por el Estado británico. El príncipe ha llevado este asunto a los tribunales en distintas ocasiones, pero hasta ahora no ha conseguido revertir esa decisión.

Según el comunicado más reciente, el equipo del duque considera que aún falta una evaluación independiente sobre los riesgos del viaje, un análisis que ayudaría a determinar si las medidas actuales son suficientes para proteger a la familia durante su visita.

Mientras ese proceso continúa, Harry mantiene su compromiso con los eventos que tiene programados en el Reino Unido, entre ellos actividades relacionadas con los Invictus Games y sus organizaciones benéficas. Sin embargo, la presencia de Meghan Markle, Archie y Lilibet dependerá de que exista un plan de seguridad que el duque considere adecuado.