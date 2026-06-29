Luna de Fresa 2026: los 3 rituales que no pueden faltar este 29 de junio para atraer abundancia

La Luna de Fresa 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más esperados de finales de junio. Aunque su nombre suele despertar curiosidad, no significa que la Luna cambie de color, sino que proviene de una tradición de los pueblos indígenas de Norteamérica que la relacionaban con la temporada de cosecha de las fresas. Con el paso del tiempo, esta luna llena también ha sido vinculada, desde distintas creencias espirituales, con momentos ideales para reflexionar, cerrar ciclos y establecer nuevas intenciones.

Si eres de las personas que disfrutan de estos rituales simbólicos, el 29 de junio puede ser una buena oportunidad para regalarte unos minutos de calma y conectar con tus objetivos. Eso sí, recuerda que estas prácticas forman parte de tradiciones espirituales y no cuentan con respaldo científico sobre sus efectos.

1. Escribe tus intenciones para la Luna de Fresa 2026

Uno de los rituales más populares consiste en escribir, en una hoja de papel, aquello que deseas atraer a tu vida. Muchas personas aprovechan la energía simbólica de la Luna de Fresa para enfocarse en temas como la abundancia, el crecimiento personal, el bienestar o nuevos proyectos.

La recomendación habitual es redactar las intenciones de forma positiva y específica, agradeciendo aquello que deseas construir en los próximos meses.

2. Haz una limpieza energética de tu espacio

Otro ritual muy conocido durante la Luna de Fresa 2026 es dedicar unos minutos a ordenar y limpiar los espacios del hogar. Para algunas personas, deshacerse de objetos que ya no utilizan representa una forma simbólica de dejar atrás aquello que ya cumplió su ciclo.

Algunas tradiciones complementan este momento con velas, incienso o música relajante, siempre como parte de una práctica personal de bienestar y meditación.

La luna llena puede servir como un recordatorio de que, en ocasiones, los nuevos comienzos empiezan con pequeños gestos y decisiones conscientes. Getty Images

3. Regálate un momento de gratitud y reflexión

Más allá de cualquier ritual, una de las prácticas más sencillas consiste en detenerse unos minutos para reflexionar sobre lo vivido durante los últimos meses. Llevar un diario, meditar o simplemente contemplar la luna llena son actividades que muchas personas realizan para conectar consigo mismas.

La idea no es esperar cambios inmediatos, sino aprovechar este momento como un recordatorio para valorar lo alcanzado y definir con claridad los siguientes pasos.

La Luna de Fresa también invita a empezar de nuevo

La Luna de Fresa 2026 puede convertirse en un bonito pretexto para hacer una pausa en medio de la rutina y reconectar con tus metas. Ya sea escribiendo tus intenciones, ordenando tu espacio o dedicando unos minutos a la gratitud, estos rituales tienen un valor principalmente simbólico y personal.