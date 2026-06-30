El expríncipe Andrés reaparece tras su mudanza a Sandringham y este detalle no pasó desapercibido

Después de mantener un perfil discreto durante las últimas semanas, el príncipe Andrés volvió a captar la atención con una nueva aparición pública. El duque de York fue visto en una competencia de conducción de carruajes, donde acudió para apoyar a la duquesa de Edimburgo, Sofía, en un evento ecuestre celebrado en el Reino Unido.

Su presencia llamó la atención por un motivo muy concreto: se trata de una de sus primeras apariciones públicas desde que diversos medios británicos informaran sobre su traslado a una residencia dentro de la finca de Sandringham, propiedad de la Familia Real. Aunque el Palacio de Buckingham no ha emitido un comunicado sobre ese cambio de residencia, la reaparición del hijo de la fallecida reina Isabel II no pasó inadvertida.

El príncipe Andrés reaparece en un evento ecuestre

Durante la jornada, el príncipe Andrés fue fotografiado entre los asistentes mientras seguía con atención la competencia de conducción de carruajes en la que participó la duquesa de Edimburgo, una disciplina ecuestre en la que ella suele involucrarse con frecuencia.

El duque de York optó por un atuendo informal y permaneció como espectador durante el evento, sin realizar declaraciones públicas. Su asistencia se centró en apoyar a Sofía, quien mantiene desde hace años una estrecha relación con distintas actividades ecuestres vinculadas a la Familia Real.

Las imágenes difundidas por la prensa británica muestran a Andrés conversando con otros asistentes y siguiendo el desarrollo de la competencia desde la zona destinada al público.

Después de mantenerse alejado de los reflectores, el príncipe Andrés reapareció en un evento muy especial para apoyar a la duquesa de Edimburgo. Getty Images

El detalle que llamó la atención tras los reportes sobre Sandringham

Lo que hizo especialmente comentada esta aparición fue el contexto en el que ocurrió. En los últimos días, distintos medios británicos publicaron que el príncipe Andrés se habría trasladado a una vivienda dentro de la finca de Sandringham, una información que no ha sido confirmada oficialmente por el Palacio.

Su presencia en este evento representa una de las escasas ocasiones en que se le ha visto en público desde que surgieron esos reportes, motivo por el que las fotografías rápidamente generaron conversación entre los seguidores de la realeza.

Aunque el príncipe Andrés continúa alejado de las funciones oficiales de la monarquía, su vida sigue despertando interés cada vez que aparece en actos públicos, especialmente cuando estos coinciden con cambios personales o familiares que ocupan los titulares.

Por ahora, la reaparición del duque de York deja una imagen de normalidad dentro de un entorno familiar y ecuestre, mientras continúan las especulaciones sobre su situación residencial. Lo que sí quedó claro es que su presencia en el evento, apoyando a la duquesa de Edimburgo, fue uno de los detalles más comentados de la jornada.