El último cumpleaños de Lady Di: cómo vivió la princesa Diana su aniversario en 1997

El 1 de julio de 1997, la princesa Diana cumplió 36 años. Nadie podía imaginar que apenas dos meses después el mundo entero estaría de luto por su fallecimiento. Aquel cumpleaños quedó grabado como el último capítulo feliz de una vida marcada por la atención mediática, el compromiso humanitario y una transformación personal que la había convertido en una de las mujeres más admiradas del mundo.

Más allá de la imagen de una princesa atrapada por el protocolo, Diana atravesaba uno de los momentos de mayor independencia desde su divorcio de Charles III, oficializado en 1996. Aunque ya no tenía el tratamiento de “Su Alteza Real”, seguía siendo una de las figuras más queridas de la monarquía británica y una celebridad con influencia global.

Un cumpleaños entre flores, cartas y reconocimientos

Desde las primeras horas del día, el apartamento de Lady Di en el Kensington Palace comenzó a llenarse de flores, tarjetas y regalos enviados desde distintos países.

Miles de admiradores quisieron hacerle llegar mensajes de cariño. Durante años había construido un vínculo poco común con el público gracias a su cercanía, empatía y disposición para romper las barreras que tradicionalmente separaban a la realeza de la gente.

Sin embargo, el momento más importante de aquella jornada llegó por la noche.

Una gala llena de ovaciones

Esa noche, la princesa Diana asistió como invitada de honor a una gala organizada por la Tate Gallery en Londres, dedicada a recaudar fondos para proyectos culturales.

Luciendo un elegante vestido negro con pedrería diseñado por Jacques Azagury, la princesa hizo una de sus últimas grandes apariciones públicas en el Reino Unido.

Al ingresar al recinto fue recibida con una larga ovación de pie por parte de cientos de asistentes. Muchos cronistas de la época recordaron aquel momento como una muestra del enorme cariño que seguía despertando, incluso después de haberse separado oficialmente de la familia real.

Durante la cena, numerosos invitados aprovecharon para felicitarla personalmente por su cumpleaños. Diana se mostró relajada, sonriente y conversó durante horas con artistas, empresarios y filántropos presentes en el evento.

La princesa Diana vivía una nueva etapa

En el verano de 1997, Diana parecía haber encontrado una libertad que durante años había buscado.

Había redefinido su agenda pública para enfocarse casi exclusivamente en labores humanitarias. Sus campañas contra las minas antipersonales habían dado la vuelta al mundo tras su histórica visita a Angola meses antes, donde caminó por un campo minado utilizando equipo de protección para llamar la atención internacional sobre las consecuencias de ese armamento.

También mantenía una intensa actividad con organizaciones dedicadas a combatir el VIH, apoyar a personas sin hogar y mejorar la atención hospitalaria infantil. Su popularidad trascendía cualquier frontera y muchas encuestas la colocaban entre las mujeres más admiradas del mundo.

El cariño de William y Harry

Aunque el principe William y principe Harry, Duke of Sussex no pudieron pasar todo el día con su madre debido a los compromisos establecidos tras el divorcio de sus padres, ambos mantenían una relación muy cercana con Diana.

Los príncipes acostumbraban llamarla o visitarla durante fechas especiales, y ella hablaba constantemente del orgullo que sentía por ambos.

Quienes formaban parte de su círculo cercano aseguraban que sus hijos eran el centro de su vida y la razón principal por la que buscaba construir un futuro diferente fuera de las restricciones de la institución monárquica.

Un verano que parecía prometedor

Tras su cumpleaños, Diana emprendió unas vacaciones por el Mediterráneo invitada por Mohamed Al-Fayed, donde coincidió con Dodi Fayed.

Las fotografías de ambos dieron la vuelta al mundo y alimentaron intensas especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Mientras tanto, Diana continuaba planeando nuevos proyectos humanitarios y analizaba la posibilidad de ampliar el alcance internacional de su fundación personal.

Nada hacía pensar que aquel verano terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más impactantes de la historia contemporánea.

Dos meses después, el mundo cambiaría para siempre

La madrugada del 31 de agosto de 1997, la princesa Diana murió en un accidente automovilístico en Paris junto con Dodi Fayed. Su fallecimiento provocó una reacción sin precedentes: millones de personas acudieron a dejar flores frente al Kensington Palace y siguieron con emoción un funeral visto por una audiencia global.

Con el paso de los años, aquel cumpleaños número 36 adquirió un significado especial. Las imágenes de una princesa Diana sonriente, segura de sí misma y enfocada en las causas que más le importaban se convirtieron en el recuerdo de una mujer que estaba escribiendo una nueva etapa de su vida.

Hoy, a casi tres décadas después, ese último cumpleaños de Lady Di sigue simbolizando el comienzo de un futuro que nunca llegó a vivir, pero también el legado de una figura cuya influencia continúa inspirando a nuevas generaciones.