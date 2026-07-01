Vacaciones en Toronto: 6 actividades en familia imperdibles

Si estás planeando tus próximas vacaciones y buscas un destino que lo tenga todo, viajar a Canadá siempre es una decisión acertada. Entre todas sus joyas urbanas, Toronto destaca como el punto de partida ideal para una escapada inolvidable en familia.

Así que para que aproveches al máximo tu aventura por la provincia de Ontario, hemos preparado una guía exclusiva con las paradas imprescindibles que debes incluir en tu itinerario. Esta vibrante metrópoli no solo ofrece una de las ofertas multiculturales y gastronómicas más ricas de Norteamérica, sino que también sirve de escenario para conectar con la familia en medio de la naturaleza.

1) Islas de Toronto

Es el lugar ideal para los que aman conectar con la naturaleza. A las Islas de Toronto llegas con solo tomar un ferry desde el centro de la ciudad. Se trata de un pequeño archipiélago ubicado en el lago Ontario y conformado por 15 pequeñas islas unidas por puentes.

El espacio cuenta con playas tranquilas y seguras, senderos para andar en bicicleta y parques con juegos acuáticos, así que tus pequeños lo disfrutarán al máximo. Para la hora de la comida, visita el Carousel Café. Está rodeado de hermosas áreas verdes y es perfecto para un almuerzo informal.

Tip de turista: como verano es temporada alta y los ferries suelen saturarse rápido, te recomendamos reservar tu entrada con anticipación, eso te ahorrará mucho tiempo.

Crédito: © Destination Toronto

2) La Torre CN

Fue considerada una de las siete maravillas del mundo moderno y sigue siendo una parada obligatoria para los turistas. La Torre CN (CN Tower) mide 553 metros y llegar a la cima es toda una aventura. Durante el trayecto de ascenso te toparás con miradores panorámicos, un piso de cristal, un restaurante giratorio y, para los más audaces, la experiencia EdgeWalk.

Esta atracción permite que los visitantes caminen sobre el borde exterior de la torre a 356 metros de altura. No te asustes, es una experiencia completamente segura, pues la realizas portando un arnés de alta seguridad.

Tip de turista: muy cerca encontrarás The Rec Room, un espacio ideal para comer donde podrás probar la auténtica poutine, un platillo clásico canadiense de papas fritas con queso y salsa.

¿Te imaginas caminar por el borde exterior del edificio más alto de Toronto a cientos de metros de altura? Crédito: © Destination Toronto

3) Little Canada (un mundo en miniatura)

Para que tú y tu familia conozcan la inmensidad de Canadá en un solo día, este es el punto de partida perfecto. Ubicado en el corazón de Toronto, Little Canada es un fascinante mundo a escala que recrea con asombroso detalle los monumentos y paisajes más icónicos.

Lo que la hace una de las atracciones turísticas número uno es la “Little Me Experience”. Primero, escanean tu cuerpo entero y después, crean una versión en miniatura impresa en 3D ¡de sólo 2 centímetros de altura! En un par de semanas, la reproducción miniatura puede llegar a tu casa o, si lo prefieres, quedarse a “habitar” una de las más de 60 locaciones del lugar.

Tip de turista: puedes comprar las entradas en línea y, si hay cambios en tu itinerario, reagendar tu visita sin costo extra.

Toronto lo tiene todo: paisajes de película, total seguridad y parques interactivos que tus hijos jamás olvidarán. Crédito: © Little Canada (sitio web)

4) Pura acción

Este es uno de los mejores acuarios del mundo, tus hijos y ustedes lo amarán.Ubicado en el corazón del centro de Toronto, el Acuario Ripley es una atracción popular que los sumergirá en las maravillas del mundo submarino. Este acuario de última generación de varios niveles contiene una amplia variedad de más de 20 mil increíbles criaturas marinas y animales acuáticos que representan más de 450 especies diferentes en distintos hábitats.

Crédito: © Destination Toronto

Mientras que el Zoológico de Toronto es ideal para aprender sobre la conservación de especies maravillosas. Con más de 3 mil de todo el mundo, hermosos paisajes, espaciosos recintos y un estricto compromiso con la conservación y el cuidado de la vida silvestre, es el destino definitivo para los amantes de los animales.

Crédito: © Destination Toronto

Ahora que, si tu familia y tú son amantes de los deportes, no puede faltar en su viaje asistir a los juegos más icónicos de Canadá: visiten el equipo de los Toronto Raptors (básquetbol), los Toronto Maple Leafs (hockey) o los Toronto Blue Jays (béisbol). No importa la estación del año que sea, siempre hay un emocionante encuentro deportivo por ver. Para asegurar tus lugares, compra las entradas con antelación.

Tip de turista: Consigue tarifas preferenciales para los principales atractivos de la ciudad con el City Pass Toronto.

Crédito: © Destination Toronto

5) Toronto: un mundo de sabores

La gastronomía de Toronto destaca como una de las más diversas del mundo. Refleja un mosaico multicultural con vibrantes vecindarios étnicos, comida callejera y una creciente oferta de alta cocina galardonada con estrellas MICHELIN.

Desde auténtica cocina china, italiana y portuguesa hasta platos etíopes, coreanos, mexicanos y del Caribe, cada barrio ofrece nuevas experiencias culinarias por explorar.

Para quienes quieran conocer la ciudad a través de su comida, empresas locales como The Culinary Adventure Co. y Tasty Tours ofrecen recorridos gastronómicos por algunos de los barrios y mercados más emblemáticos de Toronto.

El restaurante Kiin, especializado en cocina tailandesa tradicional. Fotografía de Ryan Lee

Los visitantes pueden explorar el famoso St. Lawrence Market y probar clásicos locales como el peameal bacon sandwich, bagels artesanales y otras especialidades canadienses e internacionales.

También destacan los tours por Kensington Market y Chinatown, donde pequeños restaurantes, panaderías, cafés y tiendas familiares muestran la increíble diversidad cultural de la ciudad.

Sin duda, Toronto es una ciudad que todo el año ofrece vivencias únicas para toda la familia. Una mezcla de naturaleza, cultura y experiencias vibrantes que harán de tu viaje familiar un recuerdo memorable.

El St. Lawrence Market es hogar de los mejores panaderos, chefs y expertos en café, ubicado en Toronto. Crédito: © Destination Toronto

6) Cataratas del Niágara

Las Cataratas del Niágara están a solo 90 minutos de Toronto. Pueden llegar en autobús o tomar un tour que incluya las actividades en los lugares más bonitos: subir a los barcos que los llevarán hasta la base de la caída de agua, cruzar en tirolesa o visitar la torre Skylon Tower.

El simple hecho de sentir la fuerza y el rugido del agua desde las plataformas de observación es una experiencia que conmueve a visitantes de todas las edades. Pero también existe la posibilidad de tomar un elevador, bajar casi 46 metros a través de la roca y llegar al corazón de las cataratas.

Además, pueden admirarlas desde el aire, pues hay paseos en helicóptero. Muchas de las excursiones combinan la visita al espectáculo natural con una tarde relajada en una región vinícola cercana.

Tip de turista: si visitas Niagara-on-the-Lake, aprovecha para degustar el famoso icewine canadiense (vino de hielo) y disfrutar de la alta gastronomía local.