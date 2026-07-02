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Mundial 2026: Ejercicio con el que Inglaterra se prepara para enfrentar a México, que puedes hacer desde casa

Antes del esperado duelo contra el Tri, la selección de Inglaterra sorprendió al cambiar los ejercicios de alta intensidad por una sesión curiosa con mucha estrategia.

Julio 02, 2026 • 
Isamar Escobar
Jugadores de la selección de Inglaterra realizan una sesión de yoga durante su preparación para enfrentar a México en el Mundial 2026.

La selección de Inglaterra incorporó el yoga a su preparación rumbo al duelo contra México en el Mundial 2026.

GETTY IMAGES

Mientras la emoción crece por el partido de fútbol entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, que será el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 hrs, una video del equipo de Inglaterra comienza a robar la conversación en redes sociales.
En lugar de un entrenamiento tradicional con balones, pesas o sprints, varios futbolistas del equipo de Inglaterra aparecieron practicando yoga sobre mats.

¿Por qué Inglaterra hace yoga antes de enfrentar a México?

El yoga es una disciplina que forma parte de su preparación para uno de los encuentros más importantes del torneo. Aunque para muchos aficionados pueda parecer una rutina poco habitual en el fútbol profesional, esta práctica se ha convertido en una herramienta clave para mejorar el rendimiento antes de los partidos de máxima exigencia.

Esta disciplina tradicional a dejado de ser exclusivo de estudios especializados para convertirse en una parte importante de la preparación de atletas de alto rendimiento. En el caso de la selección inglesa, el yoga ayuda a mantener el equilibrio entre el trabajo físico y la recuperación, especialmente en un torneo donde los partidos se dan con pocos días de diferencia.
A través de ejercicios de respiración, movilidad y estiramientos, los futbolistas buscan llegar con menos tensión muscular, mayor flexibilidad y una mejor concentración para enfrentar al Tri.

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¿Cuáles son los beneficios del yoga para futbolistas y por qué también deberías practicarlo?

Aunque suele asociarse con la relajación, el yoga se ha convertido en una herramienta clave para los deportistas de alto rendimiento. Futbolistas de selecciones como Inglaterra y de clubes de las principales ligas del mundo lo incorporan a sus entrenamientos porque ayuda a mejorar el rendimiento físico, acelera la recuperación y fortalece la concentración antes de partidos de alta exigencia.

Sin embargo, sus beneficios no son exclusivos de los atletas profesionales. Cualquier persona puede practicar yoga desde casa y aprovechar sus efectos positivos tanto en el cuerpo como en la mente.

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Para los futbolistas, esta disciplina contribuye a aumentar la flexibilidad, mejorar el equilibrio y la coordinación, fortalecer el core, esta es la zona central del cuerpo y ayuda a disminuir el riesgo de lesiones musculares. Además, las técnicas de respiración ayudan a controlar los nervios, mantener la calma bajo presión y favorecer una recuperación más rápida después de entrenamientos o partidos intensos.

En el caso de una persona que no practica deporte profesional, el yoga también ofrece múltiples beneficios. Ayuda a corregir la postura, aliviar dolores de espalda y cuello provocados por pasar muchas horas sentado, mejora la movilidad de las articulaciones, reduce el estrés y la ansiedad, favorece un sueño reparador y aumenta la fuerza y la flexibilidad de manera progresiva.

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Si se practica de forma constante, puede ayudarnos a quemar calorías y mejorar la circulación.

Pexels

Otro de sus grandes atractivos es que no requiere experiencia previa ni equipo especializado. Con un espacio cómodo en casa y una rutina de entre 15 y 20 minutos al día es posible comenzar a notar mejoras en la movilidad, la respiración y el bienestar general.

Por ello, si el yoga forma parte de la preparación de algunos de los mejores futbolistas del mundo antes de un partido del Mundial 2026, también puede convertirse en un excelente aliado para cuidar tu salud física y mental en la vida cotidiana.

futbol yoga
Isamar Escobar
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