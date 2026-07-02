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Lady Louise acaba de repetir un capítulo icónico de Kate Middleton y el príncipe William ¿Será casualidad?

La hija del príncipe Eduardo acaba de graduarse de la Universidad de St Andrews, la misma institución donde comenzó la historia de amor de los actuales príncipes de Gales.

Julio 02, 2026 • 
Isamar Escobar
Lady Louise celebra su graduación en la Universidad de St Andrews junto a sus padres.

Lady Louise acaba de repetir uno de los capítulos más icónicos de Kate Middleton y el príncipe William ¿Será casualidad?

GETTY IMAGES

Cada vez que alguien de la familia real británica pone un pie en la Universidad de St Andrews, es imposible no pensar en Kate Middleton y el príncipe William. No se trata solo de una de las instituciones académicas más prestigiosas del Reino Unido, sino del lugar donde comenzó una de las historias de amor más famosas de la monarquía.

Ahora, más de dos décadas después, Lady Louise Mountbatten-Windsor acaba de repetir ese mismo capítulo al graduarse de la universidad escocesa, un logro que ha despertado inevitablemente las comparaciones con sus primos.

La joven royal Lady Louise no encontró allí un romance mediático como el de los actuales príncipes de Gales, pero sí ha seguido uno de los caminos más emblemáticos dentro de la familia Windsor.

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¿Quién es Lady Louise?

Lady Louise es la hija mayor del príncipe Eduardo, hermano menor del rey Carlos III, y de Sophie, duquesa de Edimburgo. También es nieta de la fallecida reina Isabel II y una de las integrantes más discretas de la nueva generación de la familia real.

A diferencia de otros jóvenes royals, sus padres decidieron que creciera alejada del protagonismo público. Aunque nació con derecho al tratamiento de “Su Alteza Real”, nunca lo ha utilizado de forma habitual y durante su etapa universitaria fue conocida simplemente como Louise Mountbatten-Windsor, una decisión que refleja el deseo de sus padres de ofrecerle una vida lo más normal posible.

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¿Por qué la graduación de Lady Louise recuerda a Kate Middleton y al príncipe William?

La conexión está en St Andrews, una universidad que cambió el destino de la monarquía británica. Ahí fue donde, en 2001, el príncipe William conoció a Kate Middleton. Ambos comenzaron siendo amigos, compartieron clases y residencia universitaria, hasta que su relación evolucionó en una historia de amor que terminó con una boda real en 2011 y actualmente son conocidos como príncipes de Gales.

Es por esta razón que cada nuevo integrante de la familia Windsor que estudia en St Andrews revive inevitablemente ese capítulo que cambió el futuro de la Corona. En el caso de Lady Louise, la coincidencia ha llamado especialmente la atención porque también eligió desarrollar su vida universitaria lejos de los reflectores, tal como lo hicieron William y Kate durante sus primeros años como estudiantes.

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¿Cómo fue la graduación de Lady Louise?

La joven de 22 años obtuvo su licenciatura en Literatura Inglesa y celebró este importante momento acompañada por sus padres, el príncipe Eduardo y Sophie, quienes asistieron orgullosos a la ceremonia celebrada en Escocia. Las fotografías difundidas muestran a Lady Louise con toga y birrete, sonriendo en una celebración sencilla y discreta, acorde con el perfil reservado que ha mantenido.

¿Qué hará Lady Louise después de graduarse?

Lady Louise no tiene previsto incorporarse por ahora a las actividades oficiales de la familia real, hasta el momento lo que se sabe es que su intención sería tomarse un tiempo para explorar nuevas oportunidades profesionales y adquirir experiencia antes de decidir cuál será el siguiente paso de su carrera, una filosofía muy similar a la que sus padres han impulsado desde su infancia que es, construir un camino propio más allá de los títulos nobiliarios.

Kate Middleton Príncipe William Lady Louise Windsor
Isamar Escobar
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