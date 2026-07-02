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La reina Letizia nos da una lección de cómo usar la camisa blanca este verano

Mientras muchas tendencias de verano apuestan por colores vibrantes y estampados llamativos, la reina Letizia confirma que la elegancia también puede encontrarse en los básicos.

Julio 01, 2026 • 
Karen Luna
Frases de la reina Letizia

La reina Letizia nos da una lección de cómo usar la camisa blanca este verano.

Getty Images

Si existe una prenda que nunca pasa de moda, esa es la camisa blanca. Temporada tras temporada se mantiene como uno de los básicos imprescindibles del armario, y ahora la reina Letizia acaba de demostrar que sigue siendo la mejor opción para conseguir un look fresco, sofisticado y perfecto para el verano.

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Durante una audiencia celebrada el 1 de julio de 2026 en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, con profesionales que trabajan en el ámbito de los trastornos de la conducta alimentaria, la monarca española apostó por un estilismo sencillo, pero lleno de detalles que lo convierten en una fuente de inspiración para quienes buscan vestir elegante sin complicarse.

La reina Letizia confirma que la camisa blanca combina con todo

Lejos de recurrir a vestidos o conjuntos llamativos, la reina Letizia volvió a confiar en uno de sus grandes aliados: una camisa blanca de líneas limpias y corte clásico, una pieza que aporta luminosidad al rostro y que funciona prácticamente para cualquier ocasión.

Para equilibrar el look, eligió unos pantalones rectos de tiro alto en color azul marino, una combinación que nunca falla y que estiliza visualmente la figura. El contraste entre el blanco y el azul crea un efecto elegante y atemporal que resulta ideal tanto para un compromiso profesional como para una comida o una reunión durante los meses más cálidos.

La elección demuestra que no hace falta seguir todas las tendencias para vestir bien. En muchas ocasiones, los básicos bien combinados son suficientes para conseguir un resultado impecable.

Queen Letizia Holds An Audience With Professionals Working In The Field Of Eating Disorders

Mientras muchas tendencias de verano apuestan por colores vibrantes y estampados llamativos, la reina Letizia confirma que la elegancia también puede encontrarse en los básicos.

Getty Images

Las alpargatas, el calzado estrella del verano según la reina Letizia

Otro de los detalles que llamó la atención fue el calzado. La reina completó el conjunto con unas alpargatas, un modelo que desde hace años ocupa un lugar privilegiado en su armario de verano.

Además de ser cómodas, las alpargatas aportan un aire relajado sin perder elegancia, por lo que se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan sustituir los tacones durante los días de calor.

Con este estilismo, Letizia vuelve a demostrar que las prendas clásicas siguen teniendo mucho que decir cuando se combinan con equilibrio.

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Lo mejor de este conjunto es que resulta muy sencillo de adaptar al día a día. Una camisa blanca, unos pantalones rectos de cintura alta en azul marino y unas alpargatas son prendas que muchas personas ya tienen en su clóset o que pueden incorporarse fácilmente por su versatilidad.

Más allá de seguir una tendencia pasajera, la propuesta de la reina Letizia apuesta por la elegancia discreta y por invertir en básicos que funcionan temporada tras temporada. Una vez más, la monarca demuestra que el estilo no siempre depende de estrenar prendas, sino de saber combinar piezas clásicas con naturalidad para conseguir un resultado fresco, favorecedor y completamente atemporal.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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