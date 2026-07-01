¿Quién cocinará en la supuesta boda de Taylor Swift y Travis Kelce? Surge el nombre de un chef con estrella Michelin

Los rumores sobre una posible boda de Taylor Swift y Travis Kelce siguen creciendo y ahora un nuevo detalle ha llamado la atención de los seguidores de la pareja. En medio de las especulaciones sobre una presunta celebración privada, el nombre del reconocido chef Jean-Georges Vongerichten comenzó a sonar como el posible responsable del menú de un evento que todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Aunque ni la cantante ni el jugador de la NFL han anunciado un compromiso o una boda, diversos reportes apuntan a que la organización de una celebración estaría avanzando con un nivel de discreción pocas veces visto.

Jean-Georges Vongerichten, el chef Michelin que estaría detrás del exclusivo banquete de la boda de Taylor Swift

De acuerdo con información publicada en medios internacionales, varias fuentes familiarizadas con los preparativos creen que Jean-Georges Vongerichten sería el encargado de la comida durante la supuesta celebración de Taylor Swift y Travis Kelce.

Sin embargo, la misma se aclara que no existe una confirmación oficial y que incluso una fuente cercana asegura que el propio equipo del chef continúa esperando la confirmación definitiva para participar en el evento. Hasta el momento, los representantes de Taylor Swift no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre estos rumores.

Vongerichten es una de las figuras más reconocidas de la alta cocina internacional. El chef francés cuenta con restaurantes de gran prestigio en Nueva York, entre ellos The Mark Restaurant, ABC Kitchen y Chez Margaux, espacios frecuentados por celebridades, empresarios y figuras del entretenimiento.

Un chef acostumbrado a las celebraciones más exclusivas

El posible vínculo entre Jean-Georges Vongerichten y la boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha despertado aún más interés debido a la trayectoria del cocinero. Entre los eventos más conocidos de su carrera figura el haber preparado el banquete para la boda de Donald Trump y Melania Trump en 2005, además de ser uno de los nombres más influyentes dentro de la gastronomía de lujo.

Precisamente por ese historial, muchos consideran que su participación sería coherente con una celebración tan exclusiva como la que desde hace semanas genera conversación entre los fanáticos de la pareja.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación. No hay una fecha confirmada, tampoco una invitación pública ni detalles oficiales sobre una boda entre Taylor Swift y Travis Kelce. Aun así, cada nueva pista alimenta la expectativa de quienes siguen de cerca una de las historias de amor más comentadas del momento.

Mientras llegan noticias oficiales, el nombre de Jean-Georges Vongerichten ya se convirtió en el ingrediente más inesperado de los rumores que rodean la posible boda del año.

