¿Taylor Swift y Travis Kelce firmarán un acuerdo prenupcial? Esto es lo que sabemos

Luego de anunciar su compromiso en todo el mundo, Taylor Swift y Travis Kelce, podrían enfocarse en los preparativos de su boda; sin embargo, expertos en finanzas y leyes, aseguran que antes de pasar por el altar, la pareja debería firmar un acuerdo prenupcial.

Y aunque para muchos esto podría significar un detalle poco romántico, es la mejor opción para que la pareja proteja de manera adecuada su patrimonio.

¿Por qué Taylor Swift y Travis Kelce deberían firmar un acuerdo prenupcial?

De acuerdo con el experto en divorcios, James Sexton, Taylor y Travis deben asegurar sus respectivas fortunas, con un prenupcial, pues aunque se casan felices y enamorados, nadie sabe qué pueda pasar en el futuro, y son varios millones de dólares los que estarían en juego.

“Hay mucho incentivo en una situación como esa para que exista claridad sobre qué sucedería si el matrimonio eventualmente termina”, reveló el abogado en entrevista con el medio Us Weekly.

Según datos de Forbes, Taylor cuenta con una fortuna de 1,600 millones de dólares, contra los respetables 90 millones de dólares de su prometido, por lo que Sexton recomienda prevenir antes que lamentar.

“El peor momento para aprender a pelear es cuando ya estás en una pelea; uno quiere aprender antes. Lo mismo ocurre con un acuerdo prenupcial”, explicó a Us. “Se deberían mantener estas conversaciones cuando se está en ese momento feliz y positivo”.

¿Qué deberían de considerar Taylor Swift y Travis Kelce en un acuerdo prenupcial?

Aunque no se sabe si la pareja firmará o no un acuerdo prenupcial, el abogado ha recomendado tomar en cuenta una serie de puntos claves que benefician a ambos.

“Algunos de los aspectos clave que cualquier acuerdo prenupcial debe contemplar son ciertas declaraciones financieras básicas, para que las personas comprendan a qué derechos están renunciando o con qué cuenta cada uno, tanto activos como pasivos”, explicó Sexton a Us. “Con un prenupcial, uno piensa en un futuro que realmente no sabemos cómo será. Creo que es necesario crear categorías; son como conjuntos de reglas dentro de las cuales las personas pueden operar cuando tomen decisiones sobre las finanzas durante el matrimonio”.

Sin embargo, el abogado también explicó que ambos pueden proteger sus bienes sin recurrir a un prenupcial.

“Todavía existen prácticas de manejo financiero que uno puede seguir durante el matrimonio para proteger la propiedad separada y las cosas que se tenían antes de casarse”, dijo a Us. “Creo que, en el caso de Taylor específicamente, ella tiene la capacidad de negociar contratos individuales más adelante en la relación”.

En cualquier caso, el abogado exhorta a la pareja a informarse y tener este tipo de conversaciones “incómodas”, antes de casarse para evitar conflictos en el futuro.

