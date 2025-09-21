Estos son los planes de Taylor Swift y Travis Kelce para tener hijos y formar una familia

El pasado 26 de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso con una publicación muy romántica en sus perfiles de Instagram, desde entonces se han hecho especulaciones sobre cuándo y dónde se podría celebrar la boda de la pareja que comenzó a salir en 2023.

Por otra parte, más allá de las celebraciones nupciales, también han salido a la luz detalles sobre el futuro que la pareja espera como familia.

Te podría interesar: Se filtra la fecha y lugar de la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce

¿Taylor Swift y Travis Kelce ya quieren tener hijos?

El portal de noticias Us Weekly, ha publicado que Taylor y Travis ya se encuentran haciendo planes para comenzar a formar una familia, luego de su tan esperada boda.

“Taylor y Travis están en la misma página. Quieren casarse y tener hijos en el futuro. Ambos están realmente listos para ese capítulo”.

Una fuente cercana a la pareja reveló para el medio que la cantante y el jugador de la NFL sienten que realmente son almas gemelas, y Taylor realmente sueña con pasar el resto de su vida junto a él.

“Taylor y Travis han encontrado un ritmo estable como pareja, y cuanto más tiempo pasan juntos, más se dan cuenta de lo unidos que están. Travis tiene una personalidad increíble y Taylor cree que es divertidísimo y nunca se aburre con él”.

Taylor Swift y Travis Kelce son el uno para el otro

La misma fuente ha revelado que en este tiempo que han podido pasar juntos, sin las agendas llenas de compromisos, les ha servido para confirmar que quieren estar juntos para siempre.

“Durante este tiempo libre, realmente notaron todas las pequeñas cosas que tienen en común. Sienten que han encontrado a su media naranja... Encontraron muchos puntos en común que no esperaban, y eso fortaleció su relación”.

La fuente agregó sobre cómo sus personalidades se complementan: “Son personas muy empáticas. Ella le deja notas de amor a Travis y le compra regalos sentimentales, y él hace lo mismo. Taylor nunca experimentó eso en una pareja antes de Travis”.

Por otra parte, Travis comenzará una nueva temporada en la NFL, mientras que Taylor comenzará con la promoción de su nuevo disco, por lo que todo indica que la boda y los hijos tendrán que esperar un poco más.

