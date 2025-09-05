Se filtra la fecha y lugar de la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El pasado 26 de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce compartieron la noticia de su compromiso con una serie de fotos en sus respectivos perfiles de Instagram, que dejaban al descubierto el romántico momento de la propuesta de matrimonio.

Desde entonces se ha especulado sobre los posibles planes de boda de la pareja, y recientemente se dio a conocer la posible fecha y lugar del enlace matrimonial.

Te podría interesar: Travis Kelce da consejos sobre cómo proponer matrimonio tras su compromiso con Taylor Swift

¿Cuándo y dónde será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Page Six ha sido el medio que ha revelado la supuesta fecha y el lugar donde Taylor y Travis podrían celebrar su boda, según sus fuentes, la pareja no tiene prisa por casarse, por lo que estarían preparando todo para el próximo verano.

“Se casarán el próximo verano en Rhode Island. Ella tiene prisa por tener hijos”: publicó el medio. “Será una boda más informal de lo que la gente piensa”.

Incluso el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, está alentando a la pareja a elegir su estado para sus nupcias: “Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares para bodas del mundo, solo digo”.

Recordemos que Taylor tiene una de las mansiones más exclusivas de Rhode Island, que se ha hecho famosa por sus mediáticas fiestas con famosos.

La mansión de Taylor Swift en Rhode Island

Los fans creen que una boda en la mansión de Taylor en Rhode Island es posible, pues en el pasado ha celebrado reuniones del 4 de julio con sus amigos e incluso Travis Kelce también ha hecho fiestas en la piscina con sus compañeros de la NFL.

La mansión de Swift en el área Watch Hill de la ciudad de Westerly está siendo renovada por $1.7 millones, según un permiso de construcción obtenido por el Providence Journal.

Las actualizaciones incluirán una nueva ala con un dormitorio de 16 por 24 pies y más baños, y una actualización de la cocina.

Swift compró la casa en 2013 por 17,5 millones de dólares y ya incluye ocho dormitorios, 10 baños y 5,23 acres con jardines y piscina.

La cantante incluso inmortalizó la propiedad en su éxito, “The Last Great American Dynasty”, del álbum de 2020 “Folklore”.

La letra cuenta la historia de la antigua propietaria de la mansión, Rebekah Harkness, la escandalosa socialité que se casó con el heredero de Standard Oil, William Hale Harkness, en 1947 y solía llenar la piscina con champán.

