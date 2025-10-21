Suscríbete
Estilo de vida

¿Qué significan los 7 niveles del altar de Día de Muertos? Lo que no te habían contado de esta tradición

Las familias mexicanas amamos recordar a nuestros seres queridos durante el Día de Muertos y el altar es uno de los rituales más hermosos con un profundo significado.

October 20, 2025 • 
Karen Luna
cempasúchil

¿Qué significan los 7 niveles del altar de Día de Muertos? Lo que no te habían contado de esta tradición

GETTY IMAGES

Cada noviembre, México se llena de flores de cempasúchil, velas encendidas y aromas que nos hacen sentir que los que ya partieron vuelven un ratito a casa. El Día de Muertos no solo es una fiesta para recordar, sino una forma de mantener viva la memoria. Y entre todos sus símbolos, el altar de siete niveles es uno de los más poderosos, aunque pocas personas saben realmente qué representa cada escalón.

¿Cuál es el significado del altar del Día de Muertos?

El altar no se coloca al azar ni es solo una muestra bonita para la foto. En realidad, es una representación del camino del alma, un recorrido que va desde el mundo terrenal hasta el espiritual. Su origen mezcla lo prehispánico con lo católico; los antiguos mexicas creían que el alma atravesaba diferentes planos para llegar al Mictlán, mientras que la religión cristiana habla de etapas para alcanzar el cielo.
El resultado es este altar de siete niveles, una estructura que une lo divino, lo humano y lo emocional.

Altar de muertos

Estas son las mejores ideas de decoración para el Altar de Muertos

Freepik

Lo que representa cada nivel de la ofrenda de Día de Muertos

Cada escalón tiene su historia y su razón de ser. No es casualidad que sean siete: se dice que simbolizan los pasos del alma para alcanzar la paz.

  1. Es el más importante, porque representa la tierra y la fe. Aquí se coloca la cruz o la imagen del santo, como guía y protección.
  2. Se dedica a las ánimas del purgatorio, esas almas que aún no encuentran descanso. Una vela basta para recordarlas.
  3. Aquí aparece la sal, símbolo de purificación. Es el paso donde el alma se limpia de lo terrenal.
  4. Es donde se colocan los alimentos favoritos del difunto. Pan, mole, frutas o dulces que le encantaban, como una bienvenida cálida.
  5. Representa los deseos humanos, aquello que la persona amaba o soñaba.
  6. Es el momento del desprendimiento, donde el alma deja atrás lo material y se prepara para ascender.
  7. El más alto, simboliza la unión con lo divino. Aquí el alma finalmente descansa en paz.
También te va a interesar
Altar de muertos
Estilo de vida
3 ideas sencillas y fáciles de decoración para el altar del Día de Muertos
October 24, 2023
 · 
Emma Duarte
calaveritas de azúcar 2.jpeg
Cocina
Aprende a hacer tus propias calaveras decoradas para celebrar Día de Muertos
October 14, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Más allá de su belleza, un altar es una carta abierta al cielo. Cada vela encendida, cada flor y cada foto dicen: “te sigo recordando, sigues siendo parte de mí”.
El altar de siete niveles es mucho más que una tradición mexicana; es una forma de reunir el pasado con el presente, de volver a abrazar con la memoria a quienes amamos y seguir celebrando la vida a través del recuerdo.

Día de muertos
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Selena Gomez confirma que el corte bob es la opción más elegante para lucir en invierno.png
Belleza
Selena Gomez confirma que el corte bob es la opción más elegante para lucir en invierno
October 20, 2025
 · 
Lily Carmona
Las 8 piezas de la realeza más valiosas que el museo Louvre aún conserva.png
Realeza
Las 8 piezas de la realeza más valiosas que el museo Louvre aún conserva
October 20, 2025
 · 
Lily Carmona
CASA_KAHLO_ 067.jpg
Entretenimiento
Museo Casa Kahlo abrió: ¿qué secretos descubre el hogar de Frida?
October 20, 2025
 · 
Beatriz Velasco
¿Britney Spears sufrió daño cerebral “La princesa del pop” rompe el silencio y habla al respecto.png
Entretenimiento
¿Britney Spears sufrió daño cerebral? “La princesa del pop” rompe el silencio y habla al respecto
October 20, 2025
 · 
Lily Carmona