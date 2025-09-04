Travis Kelce da consejos sobre cómo proponer matrimonio tras su compromiso con Taylor Swift

En un ambiente lleno de rosas y flores en el jardín de su casa, Travis Kelce le hizo la importante pregunta a Taylor Swift, el jugador de la NFL consiguió el sí quiero y ahora podría estar preparando su boda con la famosa cantante.

Travis asegura tener claro cuál es el secreto para conseguir una propuesta de matrimonio perfecta y romántica, y lo comparte a todo el mundo.

Travis Kelce da consejos sobre cómo pedir matrimonio tras su compromiso con Taylor Swift

En el episodio del 3 de septiembre de su podcast New Heights, Travis de 35 años, compartió algunos buenos consejos sobre cómo hacer una buena propuesta de matrimonio, luego de haberse comprometido él mismo con Taylor Swift.

“Tienes que conocer a tu chica. Tienes que conocer a tu chica o a tu pareja. Tienes que conocerla”, compartió Kelce cuando le pidieron consejo. “No puedes dejar que la forma en que lo hace otra persona te haga sentir que debes hacerlo de esa manera”.

El hermano mayor de Travis, Jason Kelce , estuvo totalmente de acuerdo con él y añadió: “No puedes leerlo en una revista Cosmopolitan y esperar que te conozcan. Tienes que conocerte”.

Sin embargo, Travis aseguró que sí puedes inspirarte en lo que otros hombres han hecho para crear el momento perfecto, pero lo más importante, es conocer los gustos de tu pareja, y hacerlo inolvidable para ella.

“Podría despertar tu creatividad”, aclaró Travis. “Solo diría que conozcas a tu pareja, sepas para quién lo haces y hazlo por las razones correctas, y todo lo demás saldrá genial”.

La propuesta de matrimonio de Travis Kelce a Taylor Swift

Aunque la propuesta de Travis a Taylor resultó ser uno de los momentos más románticos de la pareja, el jugador de la NFL asegura que pasó por su mente hacer la gran pregunta en el agua:

“Una vez pensé que lo haría en el agua, pero lo lograste”, compartió Travis.

“Sostener el anillo mientras pataleas, intentando luchar contra la corriente, es una idea terrible, no lo recomiendo”, bromeó Brandon, el productor de podcast, quien también acaba de comprometerse.

En algún momento del programa, Travis también agradeció por todas las muestras de cariño que recibió él y Taylor, tras anunciar su compromiso.

“Agradezco a todos los que me contactaron y me enviaron algo, todas las publicaciones y todo el entusiasmo que ha generado”, dijo. “Ha sido muy divertido contarles a todos con quién voy a pasar el resto de mi vida”.

