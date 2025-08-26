Suscríbete
¡Taylor Swift se compromete con Travis Kelce! ¿Cuánto vale su anillo de compromiso?

Travis Kelce finalmente le dio el anillo de compromiso a Taylor Swift, y las campanas de boda comienzan a sonar para la famosa pareja después de su prolongado romance.

August 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso

Getty Images

El pasado 26 de agosto, Taylor Swift anunció de manera oficial su compromiso con el jugador de la NFL, Travis Kelce, con quien lleva saliendo desde el 2023, y con quien finalmente vivirá el cuento de hadas que tanto ha tratado de manifestar en sus románticas canciones.

La propuesta de matrimonio de Travis, viene después de que Taylor anunciara el lanzamiento de nueva música y revelara en un podcast algunos detalles románticos sobre cómo el jugador de la NFL se robó su corazón.

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso

Con un romántico post en Instagram, la cantante de 35 años mostró a sus millones de fans cómo fue la romántica propuesta de matrimonio, en medio de un jardín lleno de flores, Travis finalmente le entregó el anillo de compromiso a Taylor.

Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribió Taylor junto al álbum fotográfico, que estuvo musicalizado por “So High School”, la canción que la cantante le dedicó a Travis.

Historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

La noticia de su compromiso llega casi dos años después de que hicieran su primera aparición pública en septiembre de 2023 durante un partido de los Kansas City Chiefs, donde juega Travis.

Desde entonces se convirtió en una de las parejas más influyentes y estables del mundo del entretenimiento. Taylor le ha mostrado su apoyo a Travis durante sus partidos de fútbol más importantes, mientras que él estuvo en varios de los conciertos del The Eras Tour, mostrando su apoyo incondicional a su novia.

“Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, que estamos dando la cara el uno por el otro, que hay otras personas allí y que no nos importa”, dijo Taylor a Times después de ser nombrada Persona del Año.

“Lo contrario de eso es que tienes que hacer un esfuerzo extremo para asegurarte de que nadie sepa que estás saliendo con alguien. Y simplemente estamos orgullosos el uno del otro”.

Taylor Swift
Melisa Velázquez
