El tierno gesto de Travis Kelce que revela lo enamorado que está de Taylor Swift

Desde que comenzaron a salir en 2023, Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en una de las parejas más queridas y estables del mundo del entretenimiento, el jugador de la NFL se ha ganado el corazón de los Swifties con cada detalle romántico que tiene con la cantante.

Y durante la participación de Taylor en el podcast de su novio, ‘New Heights’, lo hizo ver aún más lindo, al compartir todos los gestos románticos que ha tenido con ella desde que se conocieron.

¿Cómo conquistó Travis Kelce a Taylor Swift?

El pasado miércoles 13 de agosto, Taylor de 35 años, fue la invitada especial en New Heights, el podcast que su novio comparte con su hermano Jason Kelce, para recordar cómo el jugador de la NFL usó esta plataforma para conquistarla.

“Este podcast ha hecho mucho por mí. Este podcast me consiguió novio desde que Travis decidió usarlo como su app de citas personal hace dos años”, comenzó diciendo la cantante que está por lanzar nueva música.

Taylor compartió su emoción al descubrir que Travis estaba decepcionado por no haberla conocido en uno de sus conciertos en Kansas:

“Fue un gesto tan salvajemente romántico simplemente decir: ‘¡Quiero salir contigo!’ Al principio, cuando lo vi, pensé: ‘Este tipo no consiguió una reunión y está haciendo que todo el mundo se lo tome como un problema’. Ni siquiera contactó a nuestro equipo de management. Cuando salió este podcast, pensé: ‘¿Alguna vez intentó estar en las carpas o sabíamos que estaba en el edificio?’. Vino con Patrick Mahomes y pensó que, como conoce a la encargada del ascensor, podría hablar con ella para entrar [tras bambalinas]. Así es como funcionaba en 1973”.

Taylor confesó que después de analizar un poco la situación, se sintió como si estuviera en una película ochentera, con el galán tratando de conquistarla desde su ventana.

“No soy para nada una persona online, no estoy en redes sociales así, genuinamente me aterra abrir mis mensajes directos. Sale humo de mis DMs. Si tienes, como, 20 millones de DMs sin leer, solo piensas: ‘¡Ahh!’. Fue más como estar en una película ochentera de John Hughes y él allí parado fuera de mi ventana con una grabadora diciendo: ‘¡Quiero salir contigo! ¿Quieres salir conmigo?’ Así que pensé: ‘Si este tipo no está loco, que ese es un gran sí, esto es justo de lo que llevo escribiendo canciones, lo que soñé que me pasara desde adolescente’”.

¿Travis Kelce se avergonzó de demostrar tan abiertamente su amor por Taylor Swift?

Para nada, el famoso jugador de la NFL se mostró un poco tímido ante las declaraciones de Swift en el podcast, pero no dudó en admitir que lo volvería a hacer.

“Y yo estaba allí, en el Eras Tour, escuchando todas esas canciones pensando: ‘Esto es lo que ella quiere que haga’”.

Y mientras Taylor admitió que fue una jugada arriesgada y salvaje por parte de su novio, él dijo: “Soy el hombre más afortunado del mundo”.

A pesar de no estar involucrado en el mundo musical, Travis ha sido el novio de Taylor que más se ha involucrado en su música, y el más la ha apoyado.

