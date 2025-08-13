Taylor Swift presume nuevo corte de pelo bob y se despide del rubio para su nuevo álbum “The Life Of a Showgirl”

Taylor Swift ha sorprendido a sus fans luciendo una imagen completamente diferente a la que nos tenía acostumbradas: su característica melena rubia. Y es que tan solo un día después de que anunciara que su nuevo álbum “The Life Of a Showgirl” está en camino, la cantante ya nos dio un vistazo de lo que nos espera en este proyecto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió un carrusel donde podemos verla en una faceta nueva; en una de las fotos promocionales, con las que ha confirmado la fecha de lanzamiento del disco, podemos apreciar a TayTay con un corte bob que se adecúa de forma implacable a su look de burlesque, ¿será este corte la nueva tendencia del otoño?

Su regreso a la música y al corte bob

Esta no es la primera vez que vemos a la cantante lucir una melena corta. Allá por el 2017, apostó por llevar un short bob con el que resaltaba su belleza y estilizaba su cuello, sin embargo, en aquella ocasión tampoco se alejó del rubio, a diferencia de esta nueva versión. Cabe aclarar que este nuevo look es responsabilidad de una peluca, la cual se suma a sus atuendos inspirados en las showgirls de las décadas de los 40 y 50 con la que sigue viéndose increíble. Demostrando que el bob siempre será el corte para lucir sofisticdas y el cambio ideal para recibir nuevas eras.

El corte bob de Taylor Swift para su 12° álbum de estudio. Instagram @taylorswift

El corte bob nació en los años 20 (posiblemente es de ahí de donde Taylor se inspiró para esta nueva apariencia), y es un estilo de pelo que ha sido reinterpretado por infinidad de estrellas. En esta caso particular, Taylor lo elige como símbolo de cambio de ciclo, el comienzo de una nueva etapa musical y la bienvenida a una nueva era.

Cómo llevar el corte bob al estilo Taylor Swift

A pesar de que este nuevo estilo es una peluca, no podemos negar que se ve increíble y es un look por el que muchas nos gustaría apostar. En la foto compartida por la cantante podemos apreciar que su nuevo bob apuesta por lucir todo lacio y con un flequillo recto en color negro, así que toma nota de las formas en las que podrías lucir un bob al estilo TayTay:

Apuesta por fleco: este ayudará a suavizar tu rostro y darle un aspecto romántico y delicado.

Liso pulido: se verá muy elegante y minimalista, aunque puedes optar por cambiarlo por ondas suaves.

Raya en medio: estilizar tu pelo de esta forma aportará simetría y sofisticación.

Estamos seguras que si el corte bob ya es por sí mismo uno de los favoritos de muchas al ir al salón, después del lanzamiento de este álbum lo estaremos viendo en más de una en la temporada de otoño, que es cuando se anunció el lanzamiento oficial del disco.

“The Life Of a Showgirl”

Este es el álbum número 12 en la carrera de Taylor y llega acompañado de un concepto vintage donde podemos apreciar que conceptos como el burlesque tomarán mucho protagonismo. A pesar de que aún no se ha confirmado por completo la estética de este proyecto, tenemos la sospecha de que nos llevará en un recorrido musical por su propia carrera musical, la cual ha tenido momentos difíciles pero que la compositora ha sabido manejar. Dentro del contenido del setlist podemos ver que los títulos de algunas canciones llevan nombre de mujeres importantes en la industria del cine como Elizabeth Taylor, probablemente como referencia a lo que se vive cuando se es una súper estrella.

Con esta nueva publicación Taylor Swift nos dejó ver que la fecha de lanzamiento del disco será el próximo 3 de octubre y muchas de sus fans (nosotras incluídas), ya están contando los días en el calendario para poder escuchar su nueva propuesta musical, en lo que ese momento llega, ¿te atreverías a lucir el nuevo corte bob de Tay?