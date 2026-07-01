Anne Hathaway presume su baby bump con un audaz look rojo: FOTO

Si alguien sabe cómo convertir una aparición pública en un momento de moda, es Anne Hathaway. La actriz sorprendió durante el arranque de la gira promocional de The Odyssey al aparecer con un impactante total look rojo, una apuesta monocromática que no solo confirmó su estilo, sino que también puso en primer plano su baby bump.

La ganadora del Oscar, quien recientemente anunció que espera a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman, demostró que el estilo premamá puede ser tan sofisticado como atrevido. Lejos de recurrir a prendas holgadas para ocultar su embarazo, Hathaway eligió un diseño estructurado que abrazó su silueta y reafirmó una de las tendencias más fuertes de la temporada: vestir de un solo color para estilizar la figura.

El rojo fue el gran protagonista

Para su aparición en Nueva York, Anne apostó por un conjunto en un intenso tono rojo cereza firmado por la firma neoyorquina Ashlyn, una marca que ha conquistado a celebridades por sus diseños arquitectónicos y contemporáneos. El estilismo destacó por un detalle peplum que enmarcó delicadamente el abdomen, creando una silueta femenina, elegante y tierna.

La actriz complementó el look con sandalias de tacón en el mismo tono, un bolso de diseño en forma de corazón y joyería dorada de Bulgari, demostrando que el minimalismo bien aplicado puede resultar mucho más impactante que un estilismo recargado.

Un truco de estilismo que llamó la atención

Más allá del color, uno de los detalles que más comentarios generó fue la forma en que Hathaway llevó la prenda. Diversos medios especializados señalaron que el diseño fue utilizado de manera poco convencional, colocando la parte trasera hacia el frente para conseguir un escote más pronunciado que permitiera lucir un collar dorado de gran tamaño. Lejos de ignorar las especulaciones, la actriz respondió con humor en redes sociales, dejando claro que la moda también puede disfrutarse sin tomarse demasiado en serio.

Anne Hathaway confirma que la moda premamá vive un nuevo momento

Durante años, la ropa de maternidad estuvo asociada con prendas amplias y colores neutros. Sin embargo, celebridades como Anne Hathaway han contribuido a transformar esa idea, apuestan por siluetas ajustadas, colores vivos y diseños que celebran el embarazo en lugar de ocultarlo.

El rojo, además, se perfila como uno de los colores protagonistas de la temporada. Su fuerza visual transmite confianza y energía poderosa, convirtiéndolo en una excelente opción para quienes buscan un look memorable, como bien lo hizo Anne.

El estilo de Hathaway sigue evolucionando

Desde El diablo viste a la moda hasta sus más recientes apariciones públicas, Anne Hathaway se ha consolidado como una de las celebridades con mayor influencia en la industria fashion. De la mano de la estilista Erin Walsh, la actriz ha construido una imagen que va de elegancia clásica hasta tendencias contemporáneas, logrando que cada uno de sus looks se convierta en tema de conversación. Con este estilismo, Hathaway confirma que la maternidad no está reñida con la moda. Al contrario, su reciente aparición demuestra que un diseño bien pensado, una paleta monocromática y la confianza para llevarlo pueden convertir cualquier look en una declaración de estilo.