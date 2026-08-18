¿Cómo fue el primer día de clases de Lilibet? Meghan Markle lo cuenta por primera vez

Para Meghan Markle, el primer día de preescolar de la princesa Lilibet terminó teniendo un significado mucho más especial de lo que imaginaba. La duquesa de Sussex contó a un medio internacional que, mientras acompañaba a su hija durante el drop-off, tuvo un inesperado encuentro que la hizo viajar directamente a su propia infancia.

La anécdota ocurrió mientras Meghan promocionaba Cookie Queens, el documental que produjo junto con el príncipe Harry y que sigue a cuatro Girl Scouts durante su temporada de venta de galletas. El proyecto, además, conectó de una manera muy personal con su propia historia.

Meghan Markle recuerda su infancia durante el primer día de Lilibet

Según contó Meghan, durante el primer día de preescolar de Lilibet, una de las madres se acercó a ella. Lo que no esperaba era descubrir que ambas habían formado parte de la misma tropa de Girl Scouts cuando eran niñas. La coincidencia tomó por sorpresa a la duquesa y convirtió un momento cotidiano de maternidad en un recuerdo de su infancia en Los Ángeles. Meghan describió el encuentro como algo “muy dulce y nostálgico”.

Meghan fue Girl Scout durante su infancia y su madre, Doria Ragland, incluso fue líder de su tropa. Por eso, el comienzo de esta nueva etapa para Lilibet terminó conectándose de forma inesperada con una parte importante de la niñez de su madre.

Lilibet comienza una nueva etapa

Aunque Meghan no compartió detalles privados sobre cómo reaccionó Lilibet al entrar al preescolar, sí reveló la curiosa experiencia que vivió durante el momento de dejarla en la escuela.

La princesa Lilibet, hija de Meghan Markle y el príncipe Harry, tiene cinco años y ha crecido prácticamente alejada de la exposición pública. Sus padres han procurado mantener buena parte de su vida cotidiana en privado, por lo que cualquier detalle sobre sus nuevas etapas genera interés entre los seguidores de la familia.

Para Meghan, además, esta experiencia llegó justo cuando estaba reflexionando sobre su propia infancia gracias a Cookie Queens. El documental muestra a jóvenes Girl Scouts mientras desarrollan confianza, liderazgo, resiliencia y habilidades relacionadas con el emprendimiento y las finanzas.

Así, el primer día de preescolar de Lilibet terminó siendo también un pequeño viaje al pasado para Meghan Markle. Una coincidencia inesperada que conectó su faceta de madre con los recuerdos de la niña que ella misma fue