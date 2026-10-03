7 cortes de pelo que devuelven movimiento y movimiento a tu melena

Con el paso del tiempo y las agresiones térmicas o químicas, es común que la melena pierda su soltura natural, luciendo recta, aplastada en las raíces o sin vida. Para recuperar la vitalidad sin necesidad de sacrificar demasiado el largo, la clave indiscutible de la peluquería well-aging reside en la arquitectura de las capas y los desfilados frontales.

Un buen corte no solo aporta volumen visual y cuerpo, sino que enmarca el rostro, suaviza las facciones maduras e ilumina la mirada. A continuación, seleccionamos los 7 cortes en tendencia que garantizan movimiento inmediato.

1. El long bob desfilado con capas invisibles

Es el rey indiscutible de la versatilidad. Al rozar las clavículas, elimina el peso acumulado en las puntas, mientras que las capas internas (o invisibles) generan aire entre los mechones sin restar densidad en la base.

2. El shag moderno o soft shag

Inspirado en la estética roquera de los años 70, pero pulido para un acabado sofisticado, este corte destaca por sus capas escalonadas muy marcadas desde la coronilla y un flequillo liviano. Es ideal para multiplicar el volumen en cabellos finos o medianos.

3. Butterfly cut (corte mariposa

Este estilo juega con el volumen en dos niveles bien diferenciados: capas cortas en la zona superior que simulan un bob falso alrededor del rostro y capas largas fluidas en el resto de la melena. Al peinarse hacia afuera, crea un abanico envolvente lleno de movimiento.

4. Clavicut con marco facial (face-framing layers)

Reposa exactamente sobre las clavículas —una longitud altamente estilizante— y se centra en desfilar de forma progresiva los mechones del marco del rostro, comenzando desde la barbilla hacia abajo.

5. Wolf cut suavizado

Una fusión sofisticada entre el mullet y el shag. Su secreto reside en dejar la parte superior con un volumen desenfadado mientras las puntas quedan desfiladas, creando una silueta salvaje pero muy fácil de peinar en el día a día.

6. Pixie growing-out o bixie

A medio camino entre un pixie largo y un bob corto, es la opción perfecta para quienes buscan liberarse del peso del cabello largo. Al llevar las capas desfiladas en la coronilla y la nuca despejada, rejuvenece las facciones y aporta dinamismo con solo pasar los dedos con un poco de cera textil.

7. Melena XL con desfilado en ‘V’ o en ‘U’

Para quienes se niegan a renunciar al largo, cortar la base en forma de ‘U’ o ‘V’ elimina la pesadez de las esquinas rectas. Combinado con ondas abiertas, hace que el cabello baile con cada paso.

¿Con cuál de estos cortes te identificas para tu próxima visita a la peluquería?