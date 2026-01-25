¡Sí al pelo largo! 5 cortes de pelo bonitos y en tendencia que favorecen a todos los rostros

Si aún pertenecías a la generación que solía asociar el pelo largo con envejecimiento, déjanos decirte que esa idea ya quedó muy atrás y que lo de hoy es hacer a las melenas XL grandes aliadas rejuvenecedoras de nuestra imagen. Y es que este 2026, el pelo largo regresará como uno de los estilos más solicitados en los salones de belleza gracias a su versatilidad y adaptabilidad a diferentes cortes que prioricen el movimiento y la textura natural, dos características que estaremos viendo a lo largo del año en diversas propuestas capilares.

El secreto para elegir opciones que armonicen con nuestras facciones, aporten frescura al rostro y se adapten a nuestra imagen está en estos cinco cortes de pelo que no solo son bonitos, sino que también favorecen a cualquier tipo de rostro.

Corte con capas largas

Si existe un estilo que resulte sumamente favorecedor, ese es el corte con capas largas, y es que no por nada se ha convertido en el favorito y clásico infalible, pues gracias a su estructura podemos mantener la longitud de nuestra melena mientras aportamos dinamismo sobre ella, combatiendo de esta forma la apariencia pesada y “pareja”.

Este estilo suele favorecer especialmente a mujeres con rostros redondos y cuadrados, ya que las capas pueden generar la ilusión visual de alargamiento sobre las facciones.

Corte mariposa

Este será uno de los cortes de pelo más solicitados a lo largo del año para lucir sobre melenas largas. Recordemos que este estilo se caracteriza por incluir capas cortas en la zona frontal del rostro y capas más largas en la parte de atrás, logrando crear un efecto de volumen con mucho movimiento que resulta sumamente favorecedor, no solo para nuestra melena, sino también para nuestras facciones, pues las capas frontales servirán como marco facial, logrando que los rasgos se suavicen; por ende, proyectemos una imagen más fresca.

Corte en V con flequillo coreano

El rey de las melenas largas sin duda alguna es el corte en V que tan popular se ha vuelto en los últimos años. Este corte de pelo es gran aliado para darle cuerpo y forma a nuestra melena; además, es una gran opción para combinar con un flequillo estilo coreano para lograr proyectar sobre nuestro rostro una imagen fresca y más favorecedora. Para aquellas que buscan probar con estilos más modernos, como los estilos coreanos, esta propuesta es una gran elección que te hará lucir más joven.

Corte XL con puntas degrafiladas

La reina indiscutible de este corte sin duda alguna es Demi Moore, quien ha sabido cómo hacerlo parte de su imagen personal como sello característico y al mismo tiempo dar cátedra de una forma muy elegante de lucir una melena superlarga.

Si bien la textura de su pelo lacio logra un estilo con mucho movimiento, es posible adaptar este corte a casi todas las texturas, especialmente cuando se llevan las puntas con un poco de textura.

Corte shag

Este año también dominarán los estilos desenfadados y, si estabas buscando un look con esta estética, el corte shag largo es una apuesta segura. Esta propuesta combina en su estructura capas irregulares con longitud que logran aportar a nuestra melena textura, movimiento y un acabado natural; por esta razón se ha convertido en uno de los favoritos de muchas mujeres. Su estilo relajado es perfecto para aportar frescura sobre nuestras facciones y resultará sumamente favorecedor para aquellas con pelo ondulado e incluso para quienes cuentan con pelo fino, pues la misión de este corte es lograr un “peinado despeinado”, que no necesita de mucho para lucir estilizado.

Si estabas buscando alternativas para lucir tu pelo largo, ahora tienes cinco cortes de pelo bonitos y en tendencia que no solo van a favorecer tu imagen sin importar el tipo de rostro que tengas, sino que también serán grandes aliados para rejuvenecer tu apariencia.