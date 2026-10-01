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Realeza

¿Quién lava los platos en casa de Kate Middleton y William? La princesa revela cómo se dividen las tareas

Kate Middleton contó cómo ella, el príncipe William y sus tres hijos colaboran con las tareas domésticas y reveló quién se encarga de lavar y secar los platos.

Octubre 01, 2026 • 
Isamar Escobar
The Duke And Duchess Of Cambridge Visit Communities Across The UK

Kate Middleton revela un detalle inesperado de su vida familiar: le gusta lavar los platos, mientras el príncipe William se encarga de secarlos. Incluso George, Charlotte y Louis participan en las tareas de casa.

Getty Images

Kate Middleton sorprendió con un detalle cotidiano sobre su vida familiar durante su visita a West Sussex Minibus, una organización de transporte comunitario en Pulborough, Inglaterra, el pasado 30 de septiembre.

Mientras convivía con los asistentes de un almuerzo comunitario en Pulborough Village Hall, la princesa de Gales habló sobre las tareas que realiza en casa y aseguró que le gusta lavar los platos.

“Me encanta lavar los platos. De verdad”, comentó Kate durante la conversación, según reportó un medio internacional. La revelación surgió cuando una de las personas presentes bromeó con que, al decir que disfrutaba esta tarea, podría convertirse en voluntaria para ayudar a recoger después del almuerzo.

Kate Middleton, princesa de Gales

La princesa de Gales con un look ideal para el otoño.

Getty Images

¿Qué tarea hace el príncipe William?

Cuando le preguntaron si el príncipe William también participa en esta actividad, Kate explicó que su esposo se encarga de secar los platos.

La princesa describió la dinámica entre ambos como un “buen equipo” y añadió que sus hijos también participan en las tareas domésticas. Así, de acuerdo con lo contado por Kate, la distribución familiar es sencilla: ella lava, William seca y los niños también colaboran.

Kate Middleton y el príncipe William

Kate Middleton y el príncipe William

Getty Images

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George, Charlotte y Louis también ayudan en

casa

Kate también dejó claro que las tareas no se quedan únicamente entre ella y William. La princesa señaló que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis también participan cuando la familia realiza este tipo de actividades.

El comentario ofrece un pequeño vistazo a la dinámica cotidiana de los Wales, aunque Kate no detalló qué tareas específicas corresponden a cada uno de sus hijos.

Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis

Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis

Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis

El detalle doméstico que Kate compartió durante su visita

La conversación ocurrió durante una jornada dedicada a conocer el trabajo de West Sussex Minibus, un servicio gestionado por voluntarios que ayuda a los habitantes de distintas comunidades a trasladarse y mantener sus vínculos sociales.

Kate acompañó a los usuarios del servicio hasta un almuerzo semanal y también ayudó a recoger a Stella Drewett, de 94 años, en su domicilio antes de dirigirse con ella al encuentro comunitario.

Durante la visita, la princesa también habló de algunos aspectos cotidianos de su vida familiar, como recordarles a sus hijos que se pongan el cinturón de seguridad y, de manera mucho más inesperada, su gusto por lavar los platos. La confesión convirtió una tarea doméstica completamente común en uno de los detalles más curiosos que Kate ha compartido recientemente sobre su vida en familia.

kate middleton principe william
Isamar Escobar
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