Meghan Markle sorprende y revela que la cuenta regresiva para su próximo proyecto ya comenzó

A través de sus stories de Instagram, Meghan Markle ofreció un vistazo al proceso detrás de su próximo lanzamiento con As Ever, su marca de estilo de vida. Las imágenes muestran a la duquesa trabajando junto a Jonathan Grahm, director creativo de la chocolatería estadounidense Compartés, con quien la marca ya ha colaborado anteriormente.

En una de las publicaciones aparece Meghan junto a Grahm mientras recorren en un carrito de golf el jardín de su antigua casa en Montecito. Sobre el video se lee “Christmas planning in June”, una referencia al momento en que comenzaron a trabajar en la propuesta navideña.

La cuenta regresiva para Navidad ya comenzó

Las imágenes también muestran los primeros bocetos del producto, cuyo diseño está inspirado en la casa y el jardín de Meghan y el príncipe Harry en Montecito, California.

La propuesta es un calendario de Adviento de As Ever, creado en colaboración con Compartés, que incluye 24 chocolates artesanales. El empaque representa la propiedad de Montecito e incorpora elementos asociados con ella, como las palmeras y las gallinas de la familia.

La marca anunció que el calendario estará disponible para preventa este 1 de octubre de 2026, convirtiéndose en una de las novedades principales de As Ever para la temporada navideña.

Meghan Markle comparte fotos de Archie y Lilibet en el set de With Love, Meghan Getty Images

El detalle que Meghan mostró en sus stories

La última parte de las stories tiene como protagonista a Pula, el perro de Meghan y Harry. En el video, el labrador negro aparece cargando un juguete de peluche inspirado en uno de los productos de As Ever. El detalle podría anticipar otros artículos para la temporada, aunque la marca no ha confirmado oficialmente una nueva línea de productos para mascotas.

El calendario incluye 24 chocolates cuyos sabores están inspirados en productos anteriores de As Ever, como sus conservas de fruta, mermeladas y sprinkles florales. El concepto busca convertir la espera hasta Navidad en parte de la experiencia del producto.

Pula, la perrita de Meghan Markle y el príncipe Harry, aparece en una de las stories que Meghan compartió en Instagram como parte de los adelantos de su próximo lanzamiento de As Ever. En el video, la labradora negra lleva en el hocico un juguete de peluche inspirado en el envase de la crema de frambuesa de la marca. La publicación forma parte de la cuenta regresiva para el lanzamiento de su calendario de Adviento. Instagram @meghan

Meghan Markle mantiene activa su marca desde Reino Unido

El nuevo lanzamiento llega mientras Meghan y el príncipe Harry permanecen en Reino Unido junto a sus hijos. Aunque la pareja dejó California temporalmente, As Ever continúa desarrollando nuevos productos y colaboraciones.

Para Meghan, el calendario también recupera visualmente uno de los espacios más importantes de su etapa en Montecito: la casa y el jardín que inspiraron parte de la identidad de As Ever.