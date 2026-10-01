El exclusivo estudio de Pilates Reformer donde Meghan Markle mantiene su rutina de bienestar

La conexión de Meghan Markle con el universo del bienestar no es ninguna novedad. Desde sus años como actriz en Toronto y California —guiada por la influencia de su madre, Doria Ragland, instructora de yoga—, la duquesa ha mantenido una disciplina constante enfocada en la salud integral, el equilibrio mental y la fuerza física.

Durante su reciente estancia en Reino Unido, la duquesa de Sussex ha encontrado el refugio perfecto para no interrumpir sus entrenamientos: las exclusivas clases de Pilates Reformer en la granja club Soho Farmhouse, ubicada en la idílica región de los Cotswolds, en Oxfordshire.

Clases reducidas y privacidad absoluta: La experiencia en la Wellness Barn

Ubicado dentro de un complejo privado de más de 40 hectáreas, el espacio Wellness Barn del club ofrece un entorno pensado para el descanso y la discreción. Según revelan asistentes habituales, las sesiones colectivas son sumamente reducidas para garantizar una atención hiperpersonalizada:

Un aforo máximo: Las clases cuentan con apenas 10 a 12 camillas Reformer por sesión, lo que evita aglomeraciones y preserva una atmósfera serena.

Instructores de élite: El club traslada de forma periódica a especialistas de los gimnasios de mayor prestigio de Londres para dirigir las rutinas.

Respeto a la privacidad: Existe una estricta política que prohíbe el uso de teléfonos y fotografías en las zonas de entrenamiento, permitiendo que figuras públicas y residentes entrenen sin interrupciones.

“Es un ambiente sumamente tranquilo. Meghan acude como una socia más, se muestra amable y conversadora, y todos los presentes respetan profundamente su espacio”, comentan fuentes del exclusivo club británico.

¿Por qué el Pilates Reformer es la disciplina well-aging por excelencia?

A sus 45 años, la duquesa de Sussex ha abogado en diversas ocasiones por los entrenamientos de resistencia y bajo impacto. A diferencia del Pilates tradicional sobre colchoneta, el uso de la máquina Reformer —mediante un sistema de muelles, poleas y plataformas deslizantes— ofrece beneficios estructurales clave para la salud femenina:

Tonificación muscular profunda: Trabaja la musculatura interna (core), definiendo abdomen, glúteos y espalda sin hipertrofiar ni saturar las articulaciones.

Corrección postural y alargamiento: Favorece la alineación de la columna vertebral y contrarresta las tensiones acumuladas en hombros y cuello.

Efecto drenante y descongestivo: La combinación de estiramientos continuos y fuerza fluida estimula la circulación sanguínea y el sistema linfático.

Salud mental y enfoque: Al requerir máxima precisión y control en la respiración, cada sesión funciona como una meditación en movimiento para reducir el estrés.

Fiel a su filosofía de elegancia natural, Meghan demuestra que la clave de una silueta tonificada a partir de los 40 no reside en rutinas extenuantes de alto impacto, sino en la constancia, la precisión y el cuidado consciente del cuerpo.

