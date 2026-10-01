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El exclusivo estudio de Pilates Reformer donde Meghan Markle mantiene su rutina de bienestar

Durante su estancia en la campiña inglesa, la duquesa de Sussex se ha sumado a un club privado en los Cotswolds para realizar sesiones personalizadas de bajo impacto y máxima tonificación muscular.

Septiembre 30, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Meghan Markle

Meghan ha mantenido una disciplina constante enfocada en la salud integral, el equilibrio mental y la fuerza física.

Getty Images

La conexión de Meghan Markle con el universo del bienestar no es ninguna novedad. Desde sus años como actriz en Toronto y California —guiada por la influencia de su madre, Doria Ragland, instructora de yoga—, la duquesa ha mantenido una disciplina constante enfocada en la salud integral, el equilibrio mental y la fuerza física.

Durante su reciente estancia en Reino Unido, la duquesa de Sussex ha encontrado el refugio perfecto para no interrumpir sus entrenamientos: las exclusivas clases de Pilates Reformer en la granja club Soho Farmhouse, ubicada en la idílica región de los Cotswolds, en Oxfordshire.

Clases reducidas y privacidad absoluta: La experiencia en la Wellness Barn

Ubicado dentro de un complejo privado de más de 40 hectáreas, el espacio Wellness Barn del club ofrece un entorno pensado para el descanso y la discreción. Según revelan asistentes habituales, las sesiones colectivas son sumamente reducidas para garantizar una atención hiperpersonalizada:

Un aforo máximo: Las clases cuentan con apenas 10 a 12 camillas Reformer por sesión, lo que evita aglomeraciones y preserva una atmósfera serena.

Instructores de élite: El club traslada de forma periódica a especialistas de los gimnasios de mayor prestigio de Londres para dirigir las rutinas.

Respeto a la privacidad: Existe una estricta política que prohíbe el uso de teléfonos y fotografías en las zonas de entrenamiento, permitiendo que figuras públicas y residentes entrenen sin interrupciones.

“Es un ambiente sumamente tranquilo. Meghan acude como una socia más, se muestra amable y conversadora, y todos los presentes respetan profundamente su espacio”, comentan fuentes del exclusivo club británico.

¿Por qué el Pilates Reformer es la disciplina well-aging por excelencia?

A sus 45 años, la duquesa de Sussex ha abogado en diversas ocasiones por los entrenamientos de resistencia y bajo impacto. A diferencia del Pilates tradicional sobre colchoneta, el uso de la máquina Reformer —mediante un sistema de muelles, poleas y plataformas deslizantes— ofrece beneficios estructurales clave para la salud femenina:

Tonificación muscular profunda: Trabaja la musculatura interna (core), definiendo abdomen, glúteos y espalda sin hipertrofiar ni saturar las articulaciones.

Corrección postural y alargamiento: Favorece la alineación de la columna vertebral y contrarresta las tensiones acumuladas en hombros y cuello.

Efecto drenante y descongestivo: La combinación de estiramientos continuos y fuerza fluida estimula la circulación sanguínea y el sistema linfático.

Salud mental y enfoque: Al requerir máxima precisión y control en la respiración, cada sesión funciona como una meditación en movimiento para reducir el estrés.

Fiel a su filosofía de elegancia natural, Meghan demuestra que la clave de una silueta tonificada a partir de los 40 no reside en rutinas extenuantes de alto impacto, sino en la constancia, la precisión y el cuidado consciente del cuerpo.

Meghan Markle pilates
Marjorie Daphnis
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