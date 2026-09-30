Kate Middleton sorprende durante su segundo compromiso real en dos días: así fue su encuentro con una mujer de 94 años

Kate Middleton volvió a protagonizar un compromiso oficial fuera de los escenarios más habituales de la realeza. Este 30 de septiembre, la princesa de Gales visitó West Sussex Minibus, una organización de transporte comunitario en Pulborough, Inglaterra, que celebra 50 años de servicio y ayuda a personas mayores y con dificultades de movilidad a mantenerse conectadas con sus comunidades.

Durante su visita, Kate no se limitó a conversar con los voluntarios. La princesa subió a uno de los minibuses de la organización y participó en el recorrido para recoger a algunos de los pasajeros que acudirían a su encuentro semanal en Pulborough Village Hall.

Kate Middleton acompañó a una mujer de 94 años

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando Kate llegó a recoger a Stella Drewett, de 94 años, quien utiliza el servicio para acudir a su comida semanal. La princesa la acompañó durante el trayecto y posteriormente convivió con ella y otros residentes en el salón comunitario.

La visita permitió a Kate conocer de primera mano la importancia que tiene este servicio para los adultos mayores de la zona. West Sussex Minibus cuenta actualmente con 11 minibuses, ocho centros comunitarios y 284 voluntarios, quienes realizan alrededor de 13,000 viajes al año.

Kate Middleton durante su visita a West Sussex Minibus, un servicio de transporte comunitario gestionado por voluntarios que facilita la movilidad de personas con dificultades para acceder al transporte público. La princesa de Gales realizó la visita el 30 de septiembre de 2026.

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¿Por qué Kate Middleton visitó West Sussex Minibus?

El compromiso de la princesa estuvo relacionado con el 50 aniversario de West Sussex Minibus, una iniciativa que busca combatir el aislamiento social y facilitar el acceso al transporte para personas que tienen dificultades para desplazarse por sus propios medios.

Además del recorrido en el minibús, Kate visitó Pulborough Village Hall, donde se lleva a cabo un club de comida semanal pensado como un espacio de encuentro para los habitantes de la comunidad. Allí conversó con los asistentes y conoció más sobre las actividades que realizan.

El segundo compromiso real de Kate Middleton en dos días

La visita ocurrió apenas un día después de que Kate y el príncipe William acudieran juntos al Headingley Rugby Stadium, en Leeds. Durante ese compromiso, la pareja conoció el trabajo de los Leeds Rhinos y su fundación, que utiliza el rugby como una herramienta para promover la salud, la educación, la inclusión y el bienestar.

Para Kate, esta nueva aparición significó además continuar con una agenda centrada en iniciativas comunitarias. En esta ocasión, el foco estuvo en el papel que organizaciones locales y voluntarios desempeñan para mantener conectadas a las personas mayores con su entorno.

Kate Middleton durante su visita a West Sussex Minibus, donde conoció el trabajo de los voluntarios que brindan transporte comunitario a personas con dificultades para acceder al transporte público. Getty Images

Una visita centrada en la comunidad

La jornada de Kate estuvo marcada por la convivencia con voluntarios, adultos mayores y residentes de Pulborough. La princesa también interactuó con algunos niños que se encontraban fuera del lugar antes de concluir su visita.

El compromiso puso el foco en una problemática cotidiana que suele pasar desapercibida: para muchas personas mayores, contar con un medio de transporte no solo significa poder trasladarse, sino también mantener sus vínculos sociales, acudir a actividades y conservar una conexión activa con su comunidad.