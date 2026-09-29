7 tonos de esmalte Espresso y Cinnamon para dejar atrás el borgoña

Aunque el color borgoña y los rojos vino han sido los reyes indiscutibles de las uñas durante el otoño, esta temporada la tendencia en manicura da un giro refinado hacia los tonos terrosos inspirados en la calidez de una taza de café. Las estéticas Espresso nails y Cinnamon spice han tomado el relevo en las pasarelas y salones de belleza más exclusivos, posicionándose como la alternativa neutra, atemporal y ultra chic para vestir las manos.

Estos matices no solo combinan a la perfección con la ropa de punto y los abrigos de la estación, sino que alargan visualmente los dedos y aportan un acabado pulido tanto en uñas cortas como en siluetas rectangulares u ovaladas. A continuación, seleccionamos los 7 tonos clave en la gama del café y la canela para renovar tu esmaltado este otoño.

1. Espresso cortado (café negro amargo)

Un tono marrón oscuro con un punto casi negro que irradia misterio y máxima elegancia. Es el sustituto perfecto para quien busca la sobriedad del esmalte negro tradicional, pero con la suavidad refinada que aporta el subtono cálido del grano de café.

El acabado ideal: Ultra brillante (high gloss) o con top coat efecto gel para potenciar su profundidad.

2. Canela dulce (sweet cinnamon)

Con un equilibrio preciso entre el terracota, el naranja quemado y el marrón, este tono especiado aporta luz inmediata a las manos. Favorece especialmente a las pieles cálidas u olivas, resaltando el tono dorado de la tez.

Sugerencia de estilo: Ideal para uñas de longitud media con forma squoval (cuadrada-ovalada).

3. Moka satinado con destellos dorados

Una reinterpretación sofisticada del café con leche cremoso que incorpora diminutas micropartículas doradas o cobrizas. Bajo la luz natural, este esmalte crea un reflejo sutil que disimula las imperfecciones de la uña.

Por qué funciona: Aporta dinamismo a la manicura sin llegar a ser un esmalte de fantasía o purpurina evidente.

4. Chocolate amargo (dark chocolate)

Un marrón chocolate de intensidad media-alta, denso y cremoso. Es la opción más versátil de la paleta, ya que actúa como un “neutro rico” que encaja con cualquier look diario o de noche.

El truco pro: Aplica dos capas finas para lograr una cobertura uniforme y sellar muy bien el borde libre de la uña.

5. Caramelo especiado (spiced caramel)

Un tono más claro y cálido que se sitúa entre el beige tostado y la canela clara. Este matiz de transición es idóneo para quienes prefieren la manicura discreta o de estilo nude, pero desean sumarse a la paleta otoñal.

Efecto visual: Estiliza las manos al instante, creando una continuidad óptica con la piel.

6. Espresso cromado (glazed espresso)

Inspirado en las tendencias virales de acabado perlado, este tono combina una base de café espresso con un polvo de efecto cromo o sirena aplicado sobre la capa final.

El resultado: Una manicura aperlada con reflejos metalizados que captura la luz con cada movimiento.

7. Cacao y canela en acabado mate

Para quienes buscan una propuesta verdaderamente vanguardista, la gama del café se transforma por completo al eliminar el brillo exterior. Un esmalte marrón cacao con sellador matificante (matte top coat) evoca la textura aterciopelada del polvo de cacao sobre la uña.

Consejo de mantenimiento: Aplica una capa de mantenimiento mate cada tres días para conservar la textura suave y evitar que el roce diario saque brillos indeseados.

¿Cuál eliges para tu siguiente manicura?