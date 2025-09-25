Suscríbete
Hailey Bieber apuesta por las uñas que alargan los dedos: 5 diseños para lucirlas de forma elegante

Nuestra it girl favorita vuelve a marcar tendencia con su manicure, inspirando estas ideas fáciles que llevan las uñas naturales como base para manos estilizadas.

September 24, 2025 • 
Lily Carmona
Hailey Bieber apuesta por las uñas que alargan los dedos 5 diseños para lucirlas de forma elegante.png

Hailey apuesta por el diseño de uñas naturales que alarga las manos.

Getty Images

Si hay una celeb que logra que cada detalle de su estilo se vuelva tendencia, esa es Hailey Bieber. Desde que popularizó las famosas glazed donut nails, la empresaria se ha convertido en una verdadera referencia cuando de uñas elegantes y minimalistas hablamos. En su última publicación, la también esposa de Justin Bieber nos dejó algo muy claro respecto a su manicure: esta temporada las uñas naturales lo son todo. Y es que desde inicios de mes la hemos visto apostar por diseños que no solo son sofisticados, sino que también son uñas que alargan los dedos y estilizan las manos, el detalle perfecto para aquellas que buscan un manicure pulido sin esfuerzo.

Inspiradas en el estilo de Hailey, reunimos cinco diseños de uñas que cumplen con esas reglas: ser elegantes, modernos y visualmente favorecedores.

Uñas cortas con trazos pastel

Si eres amante de lo minimalista y lo delicado, estas uñas te van a encantar. Se caracterizan por ser cortas y llevar trazadas finas líneas en tonos pastel sobre la esquina superior de las uñas. Este detalle artístico, tan sutil, es capaz de aportar sobre la uña mucha frescura y luminosidad sin saturar.

Micro french con glitter

El clásico francés se transforma en algo más moderno con la tendencia del micro french. Este diseño apuesta por respetar la línea de color sobre el borde libre de las uñas; sin embargo, en este diseño en específico, el tradicional blanco es sustituido por un gel con glitter que hace que las manos no solo se vean alargadas, también elegantes y muy femeninas.

Polka dots minimalistas

Los lunares son una tendencia del año que también llegó al mundo de las uñas y son una forma muy divertida de llevar un diseño juvenil y elegante. Sobre la base de las uñas naturales, bastará con aplicar pequeños puntos en color blanco para lograr un diseño discreto capaz de alargar visualmente las manos para ayudar a lucirlas de forma más sofisticada.

Uñas almendras cortas

La forma de la uña es clave para conseguir un efecto estilizado, y las uñas almendras son por excelencia las reinas de este objetivo. Aunque Hailey suele apostar por las uñas largas, la realidad es que su versión corta también logra proyectar una imagen alargada y rejuvenecedora.

Francés invertido con glitter

Otra forma discreta y creativa para lucir las uñas naturales es apostando por el francés invertido. Esta técnica busca depositar cerca de la zona de cutícula el color, o en este caso el glitter, para darle a las uñas un acabado diferente, pero igual de elegante y con el mismo objetivo: alargar las manos.

Lo que hace tan inspirador el estilo de Hailey Bieber es que demuestra que no se necesita de un nail art muy elaborado para una manicura impactante. Sin duda alguna, Hailey es la reina de las uñas naturales, y estos diseños no solo están inspirados en ella, sino que son los aliados perfectos para lucir unas manos sofisticadas con unas uñas que alargan los dedos.

