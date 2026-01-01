De su cambio de nombre a la adopción de su hija: así es la vida familiar de Millie Bobby Brown a los 21

Aunque Millie Bobby Brown es una de las estrellas más exitosas de Hollywood, muchos se podrían sorprender con el sencillo estilo de vida que mantiene en una cómoda granja en Georgia, Estados Unidos.

Millie comenzó su carrera a los 10 años cuando fue fichada para protagonizar Stranger Things, recibiendo el completo apoyo de su familia que tuvo que mudarse del Reino Unido a Estados Unidos para que ella pudiera cumplir sus sueños.

A tan solo 11 años de haber alcanzado el éxito, la vida de la joven actriz ha cambiado profundamente, pues con tan solo 21 años, se casó con Jake Bongiovi y ha experimentado la maternidad a través de la adopción.

Te podría interesar: Millie Bobby Brown revela detalles de su nueva vida como madre primeriza joven y los desafíos que ha enfrentado

¿Cómo es la vida familiar de Millie Bobby Brown?

A pesar de tener una carrera exitosa y haber ganado una fortuna con Stranger Things, Millie decidió vivir en la tranquilidad de una granja en Georgia, en lugar de mudarse a Hollywood y vivir rodeada del glamour.

Se trata de una decisión que tomó junto con sus padres: “No querían que creciera en ese mundo”, contó a la revista Vogue sobre el deseo de sus padres de protegerla de los aspectos negativos de la vida en Hollywood. “Me encanta lo que hago, pero no me define. Hay un sentido de propósito en la vida personal”.

Milie se casó en 2024 con Jake Bongiovi, hijo del famoso cantante Jon Bon Jovi, y juntos han transformado su hogar en un refugio de animales, pues comparten el amor por un estilo de vida relajado y alejado de las cámaras.

“Tengo 25 animales de granja, luego 23 perros de acogida, y después 10 perros en mi casa que son mis propios perros, y cuatro gatos”, dijo. “Tengo un rottweiler, un golden retriever, un gran danés, y un dachshund ciego de 18 años llamado Rigby que fue abandonado al borde de la carretera. Lo recogí pensando: no le queda mucho tiempo, ya sabes, está ciego y no puede orientarse”.

Siguió contando: “Bueno, ahora este perro salta en mi sofá. Ha encontrado una nueva forma de vivir. Está prosperando. O sea, está increíble. Conoce la casa. Siento que ya ni es ciego. Empieza a mirar alrededor, y sabe dónde está la comida y el dormitorio, y va muy bien”.

La maternidad de Millie Bobby Brown a los 21 años

Durante el verano de 2025, Millie junto a su esposo Jake, dieron a conocer la noticia de que se habían convertido en padres a través de la adopción, la pareja adoptó una niña; sin embargo, han decidido mantener en privado los detalles de su edad y nombre.

Por otra parte, la actriz ha confesado que busca tener una familia numerosa, quiere tener más hijos junto a Jake y formar una gran familia en la calidez de su granja.

Millie Bobby Brown confirma su cambio de nombre

Durante la gira de prensa de la última temporada de Stranger Things, Millie confirmó que tras casarse con Jake, decidió cambiar su nombre y adoptar el apellido de su esposo.

La actriz mantendrá el Millie Bobby Brown como su nombre artístico, pero para cuestiones legales, su nombre es Millie Bonnie Bongiovi.

