Millie Bobby Brown revela detalles de su nueva vida como madre primeriza joven y los desafíos que ha enfrentado

Fue el pasado mes de agosto cuando Milie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi, compartieron la noticia de su gran debut como padres de una niña a la que decidieron adoptar, y a la que han mantenido lejos del ojo público.

Sin embargo, durante una reciente entrevista, la actriz de ‘Stranger Things’, se abrió como nunca y reveló algunos detalles de su experiencia como madre joven y las experiencias que ha ido adquiriendo en esta nueva faceta de su vida.

Millie Bobby Brown sobre la privacidad de su hija

Las confesiones de su maternidad, las hizo Millie Bobby Brown a través de la edición británica de la revista Vogue, y ya han comenzado a causar polémica, pues la actriz asegura que no piensa dar un nombre a su hija, hasta que ella lo elija.

“Ella decidirá cómo quiere llamarse cuando esté lista”, dijo.

Millie también aseguró que no piensa exponer a su hija a la vida pública, a no ser que ella decida acero por sí misma, en ese caso, tanto ella como su esposo, piensan apoyarla.

“Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como yo lo hice de joven, la apoyaremos completamente”, afirmó.

Por otra parte, la actriz no descarta la posibilidad de volver a adoptar más niños, pues quiere tener una familia numerosa, que también podría incluir hijos biológicos con su esposo Jake.

“De verdad quiero una familia numerosa; yo soy una de cuatro hermanos, y él también. No veo mucha diferencia entre tener un hijo biológico y adoptar”, señaló la actriz.

¿Cómo ha sido la maternidad de Millie Bobby Brown a los 21 años?

Millie de 21 años y Jake de 23, se casaron en una boda secreta, luego de tres años de relación, y tras su debut como padres, la actriz asegura que su vida se ha transformado para bien.

“La perspectiva es fundamental. Las pequeñas cosas de la vida son mucho más valiosas. Nuestros días están llenos de mimos, risas y amor. Es una alegría infinita”, expresó.

Al llevar vidas públicas y con proyectos constantes, la actriz asegura que la ayuda de Jake es fundamental para que pueda disfrutar de la familia, sin renunciar a su carrera profesional.

“Compartimos las responsabilidades al 50% en todo. Por eso estoy tan agradecida de haberlo elegido como compañero de vida; es simplemente el padre más maravilloso”.

