La visión poco convencional de Millie Bobby Brown sobre la maternidad y por qué decidió ser madre a los 21

El pasado 21 de agosto, Milli Bobby Brown dio a conocer la noticia de que se había convertido en madre a través de la adopción, junto a su esposo Jake Bongiovi, y aunque la noticia sorprendió a mucho, la actriz de Stranger Things ya había revelado su deseo de ser madre.

La visión de la maternidad de Millie Bobby Brown

En varias entrevistas, Millie ha expresado su anhelo de construir una familia, convertirse en madre a una edad temprana e incluso ha compartido las ideas y métodos de crianza que pondría en práctica para educar a sus hijos.

“Me encantan los niños”, dijo Brown en el podcast “Call Her Daddy” en marzo de 2025. “Crecí con un bebé en casa, con mi hermana menor. La verdad, conecto mucho con los niños”.

La actriz también confesó que desde que comenzó a salir con Jake, sus futuros hijos comenzaron a ser parte de sus conversaciones, incluso fue una de las razones por las que Millie se enamoró de Jake.

“Cuando empezamos a hablar de política y de cómo queremos que nuestros hijos sean criados, empezamos a hablar de temas mucho más grandes… de los que nunca había hablado con chicos. Solo pensar en esas cosas me hizo decir: ‘Mie–a, quizá sí quiero estar contigo para siempre’”.

Durante una entrevista para Vanity Fair, Millie volvió a hablar sobre este tema: “Estábamos bastante unidos desde el principio. Hablamos de nuestras ideas políticas, del tipo de familia que queremos formar, del tipo de hogar en el que queremos vivir, del tipo de relación que buscamos, del tipo de carrera que queremos. Es una decisión muy importante, y queríamos asegurarnos de que tomábamos la correcta. Yo lo sabía. Siempre me sentí bien con él”

¿Cómo elegirá los nombres de sus hijos?

Durante el podcast, la actriz de Stranger Things también habló sobre cómo se inspira para la elección de posibles nombres.

“Tengo 25 animales de granja y todos tienen nombre. Los burros empiezan con ‘B’, las vacas son Barnaby y Bessie. Me he dado cuenta de que les puse a todos nombres que realmente me gustan para niños.

Winnie es el nombre de mi perra, y me encanta ese nombre para una niña. No puedo porque Winnie ha arruinado el nombre. Es una perra loca. Es la mejor perra del mundo… pero es dependiente emocionalmente”.

¿Por qué Millie Bobby Brown decidió ser madre a los 21?

Durante una entrevista para el podcast Smartles declaró: “Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y, ¿sabes?, esto ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Desde que era bebé, le decía a mi madre, como con muñecas, que quería ser mamá, igual que mi madre lo fue conmigo”.

Añadió: “Jake sabe lo importante que es para mí y, por supuesto, quiero enfocarme en establecerme realmente como actriz y productora, pero también considero que es muy importante formar una familia, al menos para mí”.

Esta idea era compartida con Jake, quien también desea una familia numerosa, aunque primero quería la boda.

“Lo mío era que realmente quiero una familia. Realmente quiero una familia numerosa. Soy uno de cuatro”, explicó Brown. “Él es uno de cuatro. Así que, sin duda, está en nuestro futuro, pero para mí, tener un hijo propio no es muy diferente a adoptar”.

Millie agregó que este deseo de ser madre, también está inspira en su propia mamá y en su abuela.

“Quería ser la mujer que mi madre es para mí y ser la mujer que mi abuela fue para mí”, contó al medio. “Así que nunca fue realmente mi intención ser esposa. Pero después de conocer a Jake y ver: ‘Oh, no tengo que ser la esposa estereotipada para él. Él tampoco quiere que lo sea. Quiere que haga mis cosas y viva mi vida, y él me tomará de la mano en ese proceso’. Pensé: ‘Sí que quiero esto’”.

