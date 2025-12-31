Rubios 2026: los 7 tonos que iluminan, estilizan y rejuvenecen después de los 40

El color rubio, es uno de los tonos más favorecedores para crear un efecto rejuvenecedor, en especial aquellos con matices claros como el dorado, miel o el caramelo, ya que suavizan los rasgos e iluminan el rostro.

Los expertos en coloración coinciden en que los rubios del 2026 apuestan por la calidez equilibrada, los reflejos bien integrados y las transiciones suaves, ideales para disimular las canas y dar un efecto rejuvenecedor instantáneo.

Tintes rubios que iluminan, estilizan y rejuvenecen después de los 40

Apuesta por uno de estos tonos de rubios para conseguir un look moderno y luminoso que te ayude a conseguir una imagen más fresca y rejuvenecida.

Rubio miel

Su equilibrio perfecto entre dorado y beige aporta luminosidad al rostro sin endurecer los rasgos, creando un efecto cálido y natural, también ayuda a disimular las canas y suaviza las facciones, por lo que es ideal para lograr una imagen fresca, elegante y rejuvenecida.

Rubio latte

Con sus matices cremosos inspirado en el café con leche que da como resultado una sofisticada combinación entre el color beige con reflejos dorados, ilumina el rostro y la melena sin caer en los excesos, suavizando facciones y disimulando las canas de manera natural.

Rubio vainilla

Se trata de un rubio cremoso y luminoso que se trabaja generalmente con babylights y matices beige para lograr un acabado uniforme que aporta calidez al rostro y hace que la piel se vea más radiante y saludable.

Rubio mantequilla

Este tono de rubio destaca por sus matices cálidos y dorados, con un acabado cremoso y luminoso que se logra con mechas difuminadas y balayage suave, aportando luz y un efecto muy favorecedor.

Rubio arena

Este tono de rubio combina matices beige y dorados de forma sutil, con un acabado equilibrado y natural que se trabaja con técnicas de coloración como el balayage, para aportar profundidad sin resultar ni frío ni cálido.

Bronde

Este tono se caracteriza por fusionar el castaño con el rubio para un efecto natural y luminoso que se logra con técnicas como el balayage o las babylights, aportando luz sin perder la base original.

Boho blonde

Se trata de un rubio natural y con mucha personalidad, trabajado con babylights y melting para crear contrastes suaves que combina tonos dorados y más oscuros, logrando un efecto bohemio y una raíz difuminada de aspecto natural.

Estos tonos rubios se reinventan en 2026 con matices estratégicos que aportan profundidad, movimiento y un acabado más natural, adaptándose a distintos tonos de piel y estilos de vida.

