Atrae el dinero y la abundancia este fin de año con estos rituales fáciles con canela

El fin de un año es el momento ideal para hacer un recuento de lo vivido, reflexionar en los cambios que queremos hacer, agradecer el aprendizaje que nos dejaron nuestras vivencias, honrar a los que ya no están con nosotros y para manifestar nuestros nuevos proyectos.

Este día mágico es perfecto para poner en práctica el misticismo, la magia, la buena vibra, la atracción y la energía positiva de los rituales, ya que estas prácticas simbólicas ayudan a poner intención, enfoque y mente a los objetivos que nos planteamos. La canela se asocia con el dinero y la abundancia, así que es la especia número uno para atraer estabilidad económica y bienestar para este nuevo año lleno de nuevos comienzos.

Si tu meta para el 2026 es atraer la abundancia y el dinero, nuestro consejo es que realices por lo menos uno de estos rituales fáciles para que te vaya bien en el año.

¿Por qué la canela es un símbolo de abundancia?

Desde tiempos inmemorables, la canela se ha considerado como una especia muy versátil. Si bien podemos utilizarla en la gastronomía, también como elemento de sanación por las propiedades medicinales que se le atribuyen. Además de la carga energética que tiene para activar la energía de la abundancia, la atracción de oportunidades y el fortalecimiento de la confianza personal, es utilizada en los rituales de fin de año, pues se tiene la creencia de que la energía de este ingrediente es capaz de ayudarnos a conectar con nuevas oportunidades laborales y crecimiento económico, pues atrae la prosperidad, la buena suerte y, por supuesto, la abundancia.

Ritual con canela para atraer dinero al comenzar el año

Este es uno de los rituales más sencillos y conocidos para fin de año. Se puede realizar unos minutos antes de medianoche del 31 de diciembre o los primeros minutos del 1 de enero. El ritual consiste en tomar una pequeña cantidad de canela en polvo, colocarla en la mano derecha, intencionar esa canela con los buenos deseos para la abundancia y dinero, mientras visualizas esa abundancia llegando a tu vida. Con calma, sopla suavemente la canela hacia la entrada de tu hogar.

Ritual de la canela en polvo Pexels

Sahumerio de canela

Para este ritual tendrás que juntar varias ramas de canela para realizar un atado con ayuda de un hilo. La idea es que este sahumerio sea encendido y el humo utilizado para limpiar espacios y llamar la energía del dinero. Puedes incluir en tu atado ramas de otras plantas mágicas y medicinales como el romero o la salvia; estas a su vez te ayudarán a limpiar tus espacios. Este sahumerio puede realizarse desde la mañana del 31 hasta la tarde del 1 de enero; es importante que ventiles al terminar tus espacios para abrir la puerta a la energía renovada.

Ritual de canela en sahumerio. Pexels

Baño energético con canela para abrir caminos

Otro de los rituales sencillos y además íntimos es el baño energético de la abundancia con canela. Este ritual se realiza el 31 de diciembre antes de medianoche o el 1 de enero en las primeras horas del día. Para ello, se pone a hervir agua con una rama de canela; una vez que el agua está pintada con la canela, se deja reposar. Te bañas como habitualmente lo haces, sobre todo, con toda tranquilidad, disfrutando del momento. Una vez que termines de enjuagarte, te viertes el agua con canela, poco a poco, disfrutando del olor, de cómo cae en tu cuerpo, y es importante que solo viertas el agua del cuello hacia abajo y, sobre todo, agradezcas al agua por liberarte de cargas energéticas de este año que termina y que prepare el cuerpo y la mente para recibir el nuevo año con nuevas oportunidades.

Ritual de baño de canela. Pexels

Los rituales de fin de año nos ayudan a cerrar ciclos de manera simbólica al mismo tiempo que reafirman nuestras intenciones de abundancia y dinero para el año venidero. Especialmente aquellos rituales con canela, pues ayudan a potencializar esas manifestaciones. Lo más enriquecedor de un ritual es la conciencia para poder visualizarnos en un nuevo comienzo y que sea desde un lugar positivo, lleno de esperanza y fe, pero, sobre todo, con la apertura al cambio desde la gratitud, pues gracias a ellos vienen cosas mejores.