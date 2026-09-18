Uñas cortas cuadradas (squoval): la forma de uña más cómoda y rejuvenecedora para llevar esmaltes oscuros

Llevar esmaltes oscuros —como el negro, el café chocolate, el borgoña o el azul noche— suele ser un reto de estilo. En uñas demasiado largas o afiladas, estos pigmentos pueden resultar agresivos o endurecer las facciones de las manos; por el contrario, en estructuras demasiado redondas, la uña corre el riesgo de verse más corta de lo que es. La solución preferida por las manicuristas es el limado squoval (mezcla de square y oval).

Esta forma mantiene la base recta y plana de la uña cuadrada tradicional, pero suaviza sus esquinas con un limado curvo. El resultado es una silueta extremadamente cómoda para la rutina diaria que equilibra la intensidad de los colores oscuros con absoluta elegancia.

Por qué el corte squoval rejuvenece las manos al usar tonos oscuros

Suaviza el contraste en la piel: Al no tener bordes punzantes ni ángulos rectos pronunciados, la transición entre el esmalte oscuro y la piel se vuelve más armónica, disimulando la prominencia de las venas o nudillos.

Resistencia a las fracturas: Es la forma más funcional. Al eliminar las esquinas puntiagudas, la uña no se atora en la ropa ni se quiebra con facilidad, garantizando que el esmalte permanezca intacto por más tiempo.

Efecto de alargamiento óptico: Aporta la estructura limpia de una uña cuadrada mientras sigue la curva natural de la yema del dedo, estilizando la longitud de la mano sin necesidad de recurrir a acrílicos largos.

Cómo lograr la forma squoval en casa paso a paso

Cuadra la punta: Con una lima de grano fino (180/240), lima la punta de la uña en un ángulo completamente recto (90 grados) en una sola dirección.

Suaviza los laterales: Coloca la lima de forma paralela a los lados de la uña y haz movimientos ligeros para alinear los costados.

Redondea solo las esquinas: Con un movimiento curvo y suave de la lima, pasa únicamente por las dos puntas filosas de la esquina hasta eliminar el ángulo recto, manteniendo el centro plano.

Sella con un top coat de alto brillo: Los tonos oscuros exigen un acabado impecable. Aplica un brillo protector para acentuar la curvatura y proteger el color del desgaste.