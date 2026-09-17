¿Tu pelo se esponja con la humedad? Trucos para controlar el frizz sin dejarlo pesado

La humedad puede convertir un cabello perfectamente peinado en una melena con frizz en cuestión de minutos. Y aunque la solución no consiste en cubrirlo de productos, sí existen algunos cambios sencillos en la rutina que ayudan a mantener el pelo más pulido, suave y con movimiento, incluso durante los días más húmedos.

¿Por qué la humedad provoca frizz en el cabello?

Cuando hay humedad en el ambiente, el cabello puede absorber parte de esa agua, especialmente cuando su fibra está reseca o dañada. Esto modifica temporalmente su estructura y hace que algunos cabellos se separen del resto, dando esa apariencia esponjada que conocemos como frizz.

Por eso, si tu pelo tiende a encresparse cuando llueve, hace calor o hay mucha humedad, no necesariamente significa que necesites utilizar más productos. Muchas veces el problema comienza con una falta de hidratación adecuada y una rutina que no protege suficientemente la fibra capilar.

El primer paso para controlar el frizz: hidratar sin saturar

Un cabello bien hidratado suele responder mejor a la humedad, pero eso no significa aplicar mascarillas pesadas o aceites todos los días. La clave está en encontrar productos que aporten hidratación sin dejar residuos.

Utiliza un shampoo suave y un acondicionador adecuado para tu tipo de cabello. Si tienes el pelo fino, busca fórmulas ligeras y evita aplicar acondicionador directamente en la raíz. Si tu cabello es grueso, rizado o muy seco, puedes necesitar una hidratación más intensa.

Masaje capilar con aceites esenciales Getty Images

No frotes el cabello con la toalla

Uno de los hábitos que pueden aumentar el frizz ocurre justo después de la ducha. Frotar el pelo mojado con una toalla convencional genera fricción y puede alterar la superficie de la fibra capilar.

En lugar de hacerlo, retira el exceso de agua presionando suavemente el cabello. Una toalla de microfibra o incluso una camiseta de algodón pueden ser alternativas más delicadas para secarlo sin generar tanta fricción.

El producto anti-frizz debe aplicarse sobre el cabello húmedo

Si utilizas un sérum, crema para peinar o producto anti-frizz, uno de los mejores momentos para aplicarlo es cuando el cabello todavía está húmedo, pero no completamente mojado.

Distribuye una pequeña cantidad de medios a puntas y evita saturar la raíz. De esta manera ayudas a mantener la fibra más uniforme y reduces la necesidad de aplicar grandes cantidades de producto una vez que el cabello ya está seco.

No abuses de los aceites

El aceite puede aportar brillo y ayudar a sellar las puntas, pero utilizar demasiado puede hacer que el cabello se vea pesado, especialmente si es fino.

Si tu objetivo es controlar el frizz sin perder movimiento, comienza con una cantidad mínima y distribúyela únicamente en las zonas que realmente lo necesitan. Un par de gotas pueden ser suficientes para las puntas.

Seca tu pelo por completo

Salir a la calle con el cabello todavía húmedo puede favorecer que la humedad ambiental altere el resultado del peinado. Si utilizas secadora, intenta terminar el proceso hasta que el cabello esté completamente seco.

El aire debe dirigirse de manera que acompañe la dirección de la fibra, en lugar de mover constantemente el cabello de un lado a otro. Terminar con aire frío también puede ayudar a conseguir una apariencia más pulida.

Secar el cabello con delicadeza para no quebrarlo. Getty Images

El cepillo también puede hacer la diferencia

Cepillar el cabello de manera agresiva, especialmente cuando está mojado, puede aumentar la rotura y contribuir a que aparezcan cabellos sueltos que después se mezclan con el frizz.

Desenreda primero las puntas y avanza poco a poco hacia la raíz. Si tu cabello es rizado u ondulado, evita cepillarlo en seco si quieres conservar su patrón natural, ya que puede provocar mayor volumen y encrespamiento.

¿Qué hacer cuando el frizz aparece durante el día?

Si ya saliste de casa y la humedad comenzó a hacer de las suyas, no necesitas volver a aplicar una gran cantidad de producto. Una pequeña cantidad de sérum o crema ligera puede ayudarte a controlar los cabellos que se levantaron.

Distribuye el producto primero entre las manos y después pásalas suavemente por la superficie del cabello. El objetivo es acomodar el frizz, no cubrir toda la melena con producto.

El cabello también necesita protección térmica

Si utilizas plancha, rizador o secadora con frecuencia, incorpora un protector térmico a tu rutina. El calor excesivo puede contribuir a resecar y dañar la fibra capilar, haciendo que el cabello sea más susceptible al frizz.

Además, reducir la temperatura de las herramientas cuando sea posible y evitar pasar la plancha repetidamente por el mismo mechón puede ayudar a mantener el pelo en mejores condiciones.

¿Cómo controlar el frizz sin dejar el pelo pesado?

La clave está en trabajar con capas ligeras de producto, en lugar de utilizar una gran cantidad de una sola vez. Primero hidrata, después protege y finalmente utiliza una pequeña cantidad de producto para controlar la superficie.

También es importante aceptar que un poco de movimiento y textura no significa que el cabello esté mal peinado. El objetivo no tiene que ser conseguir una melena completamente rígida, sino mantenerla hidratada, definida y con un aspecto saludable.

Durante los días de mayor humedad, una rutina sencilla puede ser mucho más efectiva que saturar el cabello con productos. Menos fricción, más hidratación y fórmulas ligeras son tres claves para mantener el frizz bajo control sin sacrificar el movimiento natural del pelo.