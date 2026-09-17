7 tonos de uñas que rejuvenecen visualmente las manos después de los 50

Hay colores de esmalte que conocemos de memoria y otros que empiezan a ganar terreno justo cuando buscamos una manicure diferente. Después de los 50, experimentar con tonos menos obvios puede ser una forma sencilla de actualizar las manos: algunos aportan luz, otros crean un contraste elegante y algunos hacen que una manicure corta se vea mucho más sofisticada.

Las tendencias de uñas de 2026 se alejan de la idea de que una manicure elegante tiene que ser necesariamente discreta. Este año aparecen desde amethyst ahumado y salvia hasta azul zafiro, mantequilla y turquesa, además de acabados perlados y translúcidos.

1. Amethyst ahumado

Entre los colores menos convencionales de 2026 está el smoky amethyst, una mezcla entre morado profundo, gris y matices ahumados. Es una alternativa sofisticada a los tonos oscuros de siempre y, al tener una base fría y difuminada, puede aportar definición sin resultar tan severo como el negro. Vogue lo incluye entre los colores de uñas destacados del año.

2. Verde salvia

El verde salvia continúa formando parte de la paleta de uñas de 2026. Su atractivo está en que tiene suficiente color para hacer que la manicure se sienta actual, pero conserva una apariencia suave. En lugar de cubrir toda la uña con un tono muy saturado, puedes llevarlo con acabado cremoso y brillo para conseguir un resultado más pulido.

3. Amarillo mantequilla

El butter yellow dejó de ser una tendencia exclusivamente de moda para instalarse también en las uñas. Este amarillo cremoso funciona especialmente bien cuando se busca aportar luminosidad sin recurrir al blanco. Además, especialistas en manicure han señalado que es un tono versátil y favorecedor en diferentes tonos de piel.

4. Azul zafiro

Para quienes quieren un color intenso, el azul zafiro es una de las apuestas más interesantes del otoño 2026. Su profundidad crea un efecto joya y, con partículas de brillo o un acabado glossy, refleja la luz de una manera que hace que las uñas se conviertan en el accesorio de la manicure. Los tonos joya, incluido el zafiro, forman parte de las tendencias de esta temporada.

5. Turquesa translúcido

El turquesa puede parecer una elección inesperada para una manicure después de los 50, y justamente ahí está su encanto. El truco está en llevarlo sheer, es decir, con una capa translúcida que deje ver ligeramente la uña. El turquesa aparece entre los colores protagonistas de la moda de otoño 2026 y también está llegando a las tendencias de manicure.

6. Lavanda lechoso

El lavender milk actualiza los pasteles con una apariencia mucho más sofisticada. Su mezcla de lavanda y blanco crea un tono suave que ilumina la manicure sin convertirse en el rosa de siempre. Además, las versiones modernas de los pasteles —incluido el lavender milk— están ganando espacio en las tendencias de uñas de 2026.

7. Verde musgo

Si buscas un color profundo pero diferente, el verde musgo merece un lugar en la lista. Los verdes terrosos aparecen entre las tonalidades de otoño 2026 y funcionan especialmente bien en uñas cortas con acabado brillante. El resultado tiene un aire elegante y contemporáneo, sin caer en los tonos clásicos que vemos cada temporada.

El secreto está también en el acabado

Más allá del color, una manicure puede cambiar completamente dependiendo de cómo se aplique. En 2026 están ganando fuerza los acabados sheer, perlados, jelly y cromados, que permiten llevar incluso un color intenso de una manera más ligera. Las llamadas sunglass nails, por ejemplo, utilizan capas semitransparentes en tonos como verde, dorado y rosa para crear un efecto brillante inspirado en los cristales de unas gafas de sol.

Por eso, después de los 50 no hace falta limitarse a una paleta de colores “seguros”. Un acabado translúcido, un brillo perlado o un tono joya bien elegido puede hacer que las manos se vean más luminosas, modernas y cuidadas, sin intentar borrar su edad.

