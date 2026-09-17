El príncipe Guillermo y Kate Middleton reaparecen juntos en Escocia para retomar su agenda

El príncipe Guillermo y Kate Middleton reaparecieron juntos este jueves en Escocia durante una visita oficial a la isla de Bute, donde participaron en actividades con la comunidad local y se animaron a probar uno de los deportes tradicionales del país, el shinty.

La pareja, que en territorio escocés utiliza los títulos de duque y duquesa de Rothesay, llegó a Rothesay, la principal localidad de la isla de Bute y el lugar que da nombre precisamente a sus títulos escoceses. Se trata de su primera visita oficial a esta isla, después de que el año pasado recorrieran Mull e Iona.

Guillermo y Kate vuelven a aparecer juntos en público

La jornada representa una nueva aparición conjunta de los príncipes de Gales dentro de su agenda oficial. En esta ocasión, el objetivo de su visita es poner el foco en la vida comunitaria de la isla, el voluntariado y las personas que trabajan para apoyar a sus vecinos y proteger el entorno natural.

Su primer compromiso fue en Bute Shinty Club, un espacio deportivo gestionado por voluntarios en Rothesay. El shinty es uno de los deportes tradicionales de Escocia y se juega con un palo curvado de madera y una pequeña pelota. El club, fundado en 1946, cuenta tanto con equipos juveniles como senior.

Durante la visita, Guillermo y Kate convivieron con integrantes de los equipos y también se animaron a tomar los palos para probar sus habilidades en este deporte.

Un momento captado en video y compartido en redes sociales mostró a la princesa de Gales participando directamente en la actividad frente a los jugadores. La cuenta oficial de Kate acompañó las imágenes con un mensaje en el que señaló que sus altezas reales, el duque y la duquesa de Rothesay, intentaron practicar shinty.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton se animaron a practicar shinty durante su visita al Bute Shinty Club, en la Isla de Bute. La jornada forma parte de su agenda oficial en Escocia, donde son conocidos como duque y duquesa de Rothesay. Getty Images

¿Por qué Guillermo y Kate son duque y duquesa de Rothesay?

Aunque internacionalmente son conocidos como el príncipe y la princesa de Gales, cuando se encuentran en Escocia utilizan sus títulos de duque y duquesa de Rothesay.

El nombre tiene especial relevancia durante esta visita porque Rothesay es precisamente una localidad de la isla de Bute. Por ello, su recorrido por la zona también representa su primer compromiso oficial en el lugar que comparte nombre con sus títulos escoceses.

Los títulos fueron otorgados a Guillermo y Kate en 2022, después de que el rey Carlos III ascendiera al trono y ellos se convirtieran en príncipe y princesa de Gales.

Una agenda enfocada en la comunidad de Bute

Después de su paso por el club deportivo, Guillermo y Kate continuaron con una agenda dedicada a conocer proyectos impulsados por los habitantes de la isla.

Entre sus compromisos se encuentra una visita al Anchor Tavern, un pub de Port Bannatyne que fue recuperado por residentes locales después de cerrar en 2020. El espacio volvió a abrir sus puertas tras el trabajo de una organización comunitaria y actualmente también funciona como punto de encuentro para distintas actividades de la localidad. La pareja también tiene previsto conocer a personas involucradas en proyectos relacionados con la conservación del medio ambiente de Bute, otro de los temas centrales de su visita.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton visitaron el Bute Shinty Club durante su recorrido por la Isla de Bute, donde se acercaron a los jugadores y conocieron más sobre este tradicional deporte escocés. La visita forma parte de su agenda oficial para celebrar el trabajo de la comunidad y el voluntariado. Getty Images

El look coordinado de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

Kate Middleton apostó por una paleta de tonos tierra para su visita a la Isla de Bute: abrigo verde oliva, suéter de cuello alto, pantalones marrones y botas. Un look práctico y elegante que funcionó para una jornada al aire libre en Escocia. Getty Images

Para la jornada en Escocia, Kate eligió un estilismo práctico para las actividades al aire libre, compuesto por un suéter de cuello alto verde oliva, pantalones marrones, botas de ante y un abrigo tipo trench de Burberry.

Guillermo también apostó por una paleta de tonos tierra, con una chaqueta verde oliva sobre un suéter marrón, pantalones azul marino y botas cafés. La elección de ambos volvió a mostrar una de las fórmulas habituales de la pareja para sus compromisos menos ceremoniales, coordinar la gama de colores sin llevar atuendos iguales, adaptando sus looks al lugar y a las actividades programadas.

La visita a Bute continúa así con la agenda de los príncipes de Gales en Escocia, esta vez con una jornada que combina deporte, comunidad, voluntariado y conservación.