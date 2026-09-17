Uñas ‘clean slate': 5 maneras de llevar esta manicura hipernatural que eligen las royals

En el estricto código de etiqueta de las casas reales europeas, las uñas llamativas o con diseños recargados no tienen espacio. La tendencia ‘clean slate’ (borrón y cuenta nueva) retoma esa filosofía de elegancia atemporal que han abanderado figuras como la princesa de Gales o la reina Letizia: una estética centrada en la pulcritud, la salud de la lámina ungueal y acabados casi invisibles.

A diferencia del tono nude tradicional, la propuesta clean slate busca que la uña parezca desnuda, pero perfectamente trabajada. Con bases traslúcidas, tratamientos fortalecedores y acabados de brillo saludable, esta manicura alarga los dedos, no revela el crecimiento y combina con cualquier atuendo.

5 formas de adaptar la tendencia ‘Clean slate’

1. Efecto barely there (apenas visible): Consiste en aplicar únicamente dos capas de una base fortalecedora con tinte rosado o melocotón muy sutil. Aporta un aspecto saludable e idóneo para uñas cortas.

Meghan suele optar por la variante ‘muted milky’ o ‘barely ‘there’ en tonos rosa palo o nude traslúcido, unificando el tono de sus manos con suma elegancia. Getty Images

2. Brillo soap nails (uñas jabón):Un acabado ultra brillante que simula el aspecto de las uñas recién lavadas. Se logra con un top coat de alto impacto sobre una base translúcida impecable.

Catherine de Gales el máximo referente del protocolo real británico para esta tendencia. Rara vez lleva esmalte con color, apostando siempre por uñas cortas, de forma ligeramente cuadrada con bordes redondeados y un pulido impecable o bases traslúcidas de brillo suave. Getty Images

3. Muted milky: Una ligera capa de esmalte blanco lechoso diluido que atenúa la diferencia entre el lecho de la uña y el borde libre, unificando el tono de la mano.

La princesa Charlene de Mónaco representa la versión más limpia y moderna en eventos de gala, llevando una estructura corta en tono blanco lechoso o champán muy sutil que resalta sobre su joyería y vestuario de alta costura. Getty Images

4. Micro-borde traslúcido: Una variación de la manicura francesa donde la punta blanca es casi imperceptible (de menos de un milímetro de grosor), aportando una estructura limpia sin verse acartonada.

5. Acabado satinado o buffed: para quienes prefieren evitar el brillo gel, esta técnica consiste en limar y pulir la uña natural con limas de grano fino y aceites nutritivos hasta obtener un brillo satín natural sin necesidad de esmalte.

La reina Letizia encarna a la perfección la versión ‘buffed’ o natural, ya qye suele llevar las uñas muy cortas, perfectamente limadas y tratadas con aceites nutritivos, luciendo un brillo sutil sin necesidad de capas gruesas de esmalte. Carlos Alvarez/Getty Images

Clave de mantenimiento real

Para llevar la manicura clean slate como una verdadera aristócrata, el secreto radica en el cuidado diario de los bordes. Aplicar aceite de cutículas con vitamina E todas las noches garantiza que la piel alrededor de la uña permanezca hidratada, libre de pieles secas o durezas, permitiendo que el diseño hipernatural luzca impecable durante semanas.