¿Dormiste poco? 7 trucos de belleza para recuperar una mirada fresca y una piel luminosa

Una noche de poco sueño puede notarse rápidamente en el rostro, ojos hinchados, ojeras, piel opaca y falta de luminosidad. Con algunos trucos de belleza sencillos puedes refrescar la mirada, devolver hidratación a la piel y conseguir un aspecto más descansado.

1. Empieza el día con agua

Antes de pensar en el maquillaje, recupera la hidratación. Beber agua al despertar y mantener una buena ingesta de líquidos durante el día puede ayudar a que la piel recupere una apariencia más fresca.

La hidratación también es importante para que los productos de skincare se apliquen mejor y el maquillaje no marque tanto las zonas secas.

Después de dormir poco, hidratarte al despertar es uno de los primeros pasos para ayudar a que tu piel recupere una apariencia más fresca y luminosa. Getty Images

2. Utiliza frío para despertar la mirada

Una compresa fría puede ayudar a disminuir temporalmente la apariencia de hinchazón alrededor de los ojos. Coloca una toalla limpia y fría sobre la zona durante unos minutos, sin ejercer presión.

También puedes utilizar parches para el contorno de ojos previamente refrigerados si son adecuados para tu piel.

Aplica las rodajas de papa o el tónico al rededor de los ojos, en la zona de ojeras Getty Images

3. No olvides hidratar el rostro

Después de una noche de poco sueño, una buena dosis de hidratación ayuda a recuperar el confort de la piel y a devolverle una apariencia más fresca y luminosa. Getty Images

Después de una noche corta, la piel puede verse más apagada y sentirse tirante. Aplica un sérum hidratante y una crema facial que ayude a recuperar la sensación de confort.

Ingredientes como el ácido hialurónico, la glicerina y las ceramidas son habituales en productos destinados a reforzar la hidratación de la piel.

4. Dale atención especial al contorno de ojos

Para conseguir una mirada más despierta, aplica tu producto de contorno con pequeños toques utilizando el dedo anular. Evita frotar, especialmente si la zona está sensible o hinchada.

Un producto con efecto refrescante puede aportar una sensación agradable y ayudar temporalmente a mejorar el aspecto cansado.

5. Usa un corrector ligero

Cuando hay pocas horas de sueño, la tentación es aplicar varias capas de corrector. Sin embargo, una cantidad excesiva puede hacer que las líneas de expresión sean más visibles.

Aplica una pequeña cantidad únicamente en las zonas donde necesites mayor cobertura y difumina bien. Un corrector ligeramente iluminador puede ayudar a crear una apariencia más despierta.

6. Añade color al rostro

Un toque de rubor puede transformar rápidamente un rostro cansado. Los tonos rosados, durazno o terracota aportan dimensión y ayudan a devolverle vitalidad a la piel.

Colócalo ligeramente sobre las mejillas y, si quieres un resultado más natural, utiliza una fórmula cremosa que se funda con la piel.

El cloud blush es una ténica de maquillaje fresca y sutil Getty Images

7. Ilumina estratégicamente

El iluminador puede convertirse en tu mejor aliado después de dormir poco, siempre que se utilice con moderación. Aplica una pequeña cantidad en la parte alta de los pómulos y en el lagrimal para aportar luz.

Evita cubrir todo el rostro con productos demasiado brillantes. La idea es crear puntos estratégicos de luminosidad y no una capa completa de brillo.

¿Cómo quitar la cara de cansancio después de dormir poco?

Una rutina sencilla puede hacer una gran diferencia en la apariencia del rostro. Limpia la piel, aplica productos hidratantes, utiliza frío alrededor de los ojos y termina con un maquillaje ligero que aporte color y luminosidad.

También es importante evitar frotar los ojos o intentar compensar la falta de sueño con demasiados productos. Una piel descansada no depende únicamente del maquillaje.

Así puedes maquillar los párpados grasos Getty Images

¿Qué hacer con las ojeras después de dormir poco?

Las ojeras pueden verse más pronunciadas después de una noche corta. Una compresa fría, hidratación y un corrector aplicado estratégicamente pueden ayudar a mejorar su apariencia durante el día.

Si las ojeras son habituales, recuerda que su aspecto también puede estar relacionado con factores genéticos, pigmentación, estructura de la piel o envejecimiento, por lo que no siempre desaparecen únicamente al dormir más.

Una rutina exprés para verte más descansada

Cuando el tiempo apremia, puedes simplificar todo en cinco pasos: agua, limpieza suave, hidratación, frío en el contorno de ojos y un maquillaje ligero con corrector, rubor e iluminador.

Y aunque estos trucos ayudan a mejorar temporalmente la apariencia del rostro, nada sustituye al descanso. Recuperar las horas de sueño será lo más importante para que la piel y la mirada vuelvan a su aspecto habitual.