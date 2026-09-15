Archie y Lilibet cambian de escuela: la decisión de Meghan Markle y el príncipe Harry tras comenzar el curso

Archie y Lilibet fueron trasladados a otra escuela después de que el equipo de seguridad de la familia detectara dificultades con el trayecto diario.

La decisión ocurre apenas unas semanas después de que los duques de Sussex regresaran a Reino Unido con sus hijos, tras varios años viviendo en California. Para la pareja, la seguridad de Archie y Lilibet se convirtió en un factor determinante al evaluar si el primer colegio era realmente viable para su nueva rutina familiar.

¿Por qué Meghan Markle y Harry cambiaron de escuela a sus hijos?

El problema no estuvo relacionado con el colegio ni con la atención que Archie y Lilibet recibieron. La dificultad estaba en el desplazamiento entre la residencia de la familia y el centro educativo.

La distancia y el tráfico de la zona generaban complicaciones para el reducido equipo privado de seguridad de los Sussex. En particular, se habría detectado que los vehículos que acompañaban a la familia tenían dificultades para mantenerse juntos durante el recorrido. Un portavoz de Harry y Meghan confirmó que la decisión se tomó después de hablar con el equipo de seguridad sobre las condiciones prácticas de los desplazamientos actuales.

La situación también fue reportada por Reuters, que señaló que la distancia y el tráfico aumentaban las dificultades para garantizar un traslado seguro de los niños.

Archie y Lilibet ya comenzaron en su nueva escuela

Los hermanos visitaron el nuevo centro para una jornada de prueba y Harry fue visto acompañando a Lilibet, quien comenzó su adaptación en Reception, equivalente a Educación Infantil dentro del sistema británico.

La familia también habría comenzado a integrarse en la comunidad escolar: Harry y Meghan ya fueron incorporados a los grupos de comunicación de los padres del nuevo colegio. Por motivos de privacidad y seguridad, no se han revelado públicamente los nombres de la escuela anterior ni de la nueva institución.

Actualmente Archie y Liliber viven en Montecito, California, lejos de la Familia Real @meghan

Meghan Markle y Harry aclaran que no fue un problema con la escuela

Aunque el cambio tan repentino podría generar especulaciones sobre la experiencia de Archie y Lilibet en su primer colegio británico, los Sussex quisieron dejar claro que la decisión no tuvo que ver con la institución.

“El cambio de colegio se tomó después de mantener una conversación con el equipo de seguridad de la familia sobre las cuestiones prácticas de sus actuales desplazamientos”, explicó un portavoz de la pareja. Además, Harry y Meghan expresaron su agradecimiento a los profesores y al personal del colegio por el trato que recibieron sus hijos.

La decisión, por tanto, responde a una cuestión logística y de seguridad, no a una inconformidad con la educación o el cuidado que recibieron Archie y Lilibet.

Meghan Markle celebra el cumpleaños número 42 del príncipe Harry con una fotografía familiar del duque de Sussex, acompañada por un mensaje de amor publicado en Instagram. Getty Images

La seguridad vuelve a estar en el centro de la vida de los Sussex

El cambio de colegio ocurre en un momento especialmente sensible para Harry y Meghan. La seguridad ha sido durante años uno de los principales puntos de conflicto del príncipe con las autoridades británicas desde que dejó de ser miembro activo de la familia real.

Harry perdió su protección policial automática después de que él y Meghan abandonaran sus funciones oficiales en 2020. Desde entonces, el duque de Sussex ha mantenido una batalla legal para conseguir que sus condiciones de seguridad en Reino Unido sean reconsideradas.

Ahora, tras el regreso de la familia al país, la seguridad vuelve a adquirir una importancia especial debido a las rutinas diarias de sus hijos.

ITV también reportó que entre las cuestiones analizadas por el equipo de seguridad estaban el tiempo que los niños pasarían detenidos en el tráfico, la posibilidad de mantener juntos los vehículos de la familia y el recorrido que tendría que repetirse diariamente.

El regreso de Archie y Lilibet al Reino Unido

Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, comenzaron por primera vez su etapa escolar en Reino Unido después de haber crecido en California.

La familia regresó al país después de varios años en Estados Unidos y mantiene también su residencia en Montecito. Para Harry, uno de los objetivos de este cambio es que sus hijos tengan una mayor conexión con el país donde él creció y con la historia de su familia.

El regreso también ha significado que Archie y Lilibet tengan una nueva experiencia escolar y cultural, mientras Harry y Meghan intentan establecer una rutina más estable en Reino Unido.