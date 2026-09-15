Meghan Markle celebra el cumpleaños de Harry con tierna FOTO

Meghan Markle celebró el cumpleaños número 42 del príncipe Harry con una serie de fotografías familiares inéditas que muestran al duque de Sussex junto a sus hijos, Archie y Lilibet, además de algunos momentos íntimos junto a la duquesa de Sussex.

El príncipe Harry cumple 42 años este 15 de septiembre y, para marcar la fecha, Meghan recurrió nuevamente a su cuenta personal de Instagram. La duquesa de Sussex publicó un Reel con varias imágenes que ofrecen un vistazo poco habitual a la vida privada de la familia.

Las misteriosas publicaciones de Meghan Markle y el príncipe Harry sobre sus hijos podrían tener un interés oculto Getty Archivo

Meghan Markle dedica un mensaje de amor al príncipe Harry

El video comienza con un retrato en blanco y negro de Harry y continúa con diferentes escenas familiares. Entre ellas aparece el duque esquiando con la princesa Lilibet, acompañado de Archie y su perro Pula durante una actividad al aire libre y practicando tiro con arco junto a su hijo.

También hay imágenes de Harry caminando con Lilibet, cargando su bicicleta y compartiendo un momento de cariño con ella. En otra de las fotografías aparece junto a Meghan, mientras ambos comparten un beso en medio de un paisaje campestre.

Para acompañar el montaje, Meghan eligió una versión de “Simply the Best”, interpretada por The Hound + The Fox. Sobre las fotografías escribió un breve mensaje dedicado a su esposo: “He’s simply the best. Happy birthday, my love”.

Meghan Markle compartió esta fotografía del príncipe Harry para celebrar su cumpleaños número 42. Junto a la imagen, la duquesa de Sussex escribió: “He’s simply the best. Happy birthday, my love”. Inatagram @meghan

Las fotografías muestran la vida familiar de Harry y Meghan

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la publicación es que varias de las imágenes no habían sido vistas anteriormente. El contenido se aleja de los eventos públicos y muestra a Harry en un contexto completamente familiar.

En las fotografías también aparecen Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, quienes protagonizan varios de los momentos junto a su padre. La publicación incluso incluye una imagen de Harry y Lilibet durante una actividad de esquí y otra en la que ambos observan un cuerpo de agua.

El cumpleaños también tiene un significado particular para Harry, ya que es el primero que celebra en Reino Unido después del regreso de la familia al país.

Actualmente Archie y Liliber viven en Montecito, California, lejos de la Familia Real @meghan

El primer cumpleaños de Harry tras regresar a Reino Unido

Harry, Meghan y sus hijos se mudaron nuevamente a Reino Unido a finales de agosto, después de haber vivido durante aproximadamente seis años en California. La familia mantiene su residencia en Montecito, pero ahora está instalada en una propiedad privada en Reino Unido.

El regreso ha coincidido con una nueva etapa para Archie y Lilibet, quienes comenzaron el ciclo escolar en Reino Unido. En los últimos días también se confirmó que ambos cambiaron de escuela después de que la familia consultara con su equipo de seguridad sobre las condiciones de sus nuevos desplazamientos.

Mientras tanto, Harry tiene programados varios compromisos públicos en Reino Unido durante septiembre, entre ellos los WellChild Awards y actividades relacionadas con Invictus.

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Meghan vuelve a mostrar un lado más personal de su matrimonio

Desde que relanzó su cuenta de Instagram en 2025, Meghan ha utilizado la plataforma para compartir momentos relacionados con su familia y fechas especiales. El año pasado también felicitó públicamente a Harry por su cumpleaños con una fotografía del duque tomada una década antes.

Esta vez, sin embargo, el mensaje tiene un carácter mucho más familiar. Las fotografías elegidas muestran a Harry como esposo y padre, mientras la publicación de Meghan pone el foco en la vida que la pareja ha construido lejos de sus antiguos compromisos como miembros activos de la familia real.

El cumpleaños número 42 del príncipe Harry llega así acompañado de un álbum íntimo que muestra una faceta mucho más privada del duque de Sussex y de su nueva vida familiar en Reino Unido.