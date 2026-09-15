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Moda

Selena Gomez hace su entrada triunfal en los Emmy 2026 con un look dorado

Entre el brillo del vestido y una silueta que abraza la figura, Selena Gomez convirtió su llegada a los Emmy 2026 en uno de esos momentos de moda que vale la pena mirar dos veces.

Septiembre 14, 2026 • 
Karen Luna
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Selena Gomez hace su entrada triunfal en los Emmy 2026 con un look dorado.

Getty Images

Selena Gomez volvió a convertir la alfombra roja de los Emmy en una declaración de estilo. Para la edición 2026, la actriz dejó atrás el rojo intenso que llevó el año pasado y apostó por un espectacular vestido dorado de Louis Vuitton que llevó el glamour de la noche a otro nivel.

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Selena Gomez y el vestido dorado que conquistó los Emmy

El diseño elegido por Selena Gomez fue un vestido strapless de Louis Vuitton, elaborado con elementos metálicos dorados que creaban un efecto casi de espejo. La pieza seguía una silueta sirena y tenía un detalle circular en la cintura que ayudaba a definir visualmente su figura antes de abrirse hacia una falda más amplia.

El resultado se alejaba de un vestido de gala convencional. Más que apostar únicamente por el brillo, el diseño jugaba con la textura, la estructura y el movimiento para convertirse en protagonista por sí mismo. Una elección especialmente acertada para una noche en la que la moda también compite por su propio momento de gloria.

Aunque el vestido tenía suficiente presencia para acaparar todas las miradas, Selena Gomez evitó recargar el look. En lugar de elegir joyería completamente dorada, incorporó piezas de Tiffany & Co. de la colección Bird on a Rock, combinando oro amarillo de 18 quilates con platino y diamantes.

Un cambio de rumbo respecto a sus Emmy 2025

La elección también marca una pequeña evolución en el estilo de Selena Gomez sobre esta alfombra roja. En los Emmy 2025, la actriz había llevado un vestido rojo de Louis Vuitton, de líneas más depuradas y con una silueta columna acompañada de una cola dramática.

La llegada de Selena, además, tenía un significado especial más allá de la moda. Only Murders in the Building, serie de la que forma parte como actriz y productora ejecutiva, competía en los Emmy 2026 por el premio a Mejor Serie de Comedia.

Así, entre nominaciones, alta costura y un vestido dorado imposible de ignorar, Selena Gomez consiguió exactamente lo que una gran noche de televisión necesita: un momento de alfombra roja que se queda en la memoria.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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