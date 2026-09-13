Uñas elegantes como las royals: 7 manicuras inspiradas en Kate Middleton, Letizia y la realeza

La manicura royal tiene algo que la hace especialmente atractiva, no necesita diseños complicados, uñas largas ni colores estridentes para verse sofisticada. Durante años, las mujeres de la realeza han demostrado que unas manos cuidadas y un esmalte discreto pueden convertirse en el complemento perfecto para cualquier look.

Kate Middleton suele apostar por tonos naturales y rosados, aunque en los últimos años también ha demostrado que las reglas de belleza royal pueden reinterpretarse. De hecho, recientemente ha llevado incluso esmaltes rojos, alejándose de la tradicional preferencia por las manicuras neutras.

La reina Letizia, por su parte, suele mantener una estética mucho más discreta en las manos, con tonos que se integran con el color natural de las uñas. Y es precisamente esa apariencia limpia y pulida la que ha convertido la llamada royal manicure en una referencia de elegancia.

Uñas rosa transparente como Kate Middleton

Si existe un color asociado con la manicura royal, es el rosa transparente. La idea consiste en aplicar una capa muy ligera de esmalte rosa o rosado lechoso para que la uña conserve parte de su apariencia natural.

El resultado es femenino, limpio y extremadamente fácil de combinar. Además, funciona especialmente bien con uñas cortas o de longitud media y puede llevarse tanto con un vestido de gala como con jeans y camisa blanca.

La royal manicure apuesta por uñas cortas, tonos rosa pálido, nude o translúcidos y un acabado impecable. Kate Middleton y otras royals han convertido esta manicura discreta en sinónimo de elegancia. Getty Images

Uñas nude: el clásico que nunca falla

El nude es probablemente la opción más sencilla para conseguir unas manos elegantes sin llamar demasiado la atención. La clave está en elegir un tono que se acerque al color natural de la piel, en lugar de buscar un beige completamente opaco.

Para darle un acabado más sofisticado, puedes mantener las uñas cortas y redondeadas y terminar con una capa de brillo. El resultado recuerda a esa estética pulida y discreta que suele acompañar los estilismos de la realeza.

El nude es uno de los tonos favoritos para conseguir una manicura royal: discreto, elegante y fácil de combinar. Kate Middleton y otras mujeres de la realeza han demostrado que unas uñas naturales y perfectamente cuidadas pueden convertirse en el detalle más sofisticado del look. Getty Images

French ultrafina para una manicura royal moderna

La manicura francesa también tiene una historia royal. La reina Camilla es una de las figuras que ayudaron a asociar este diseño con una estética clásica y elegante, y actualmente la tendencia ha regresado en versiones mucho más delicadas.

En lugar de una punta blanca gruesa, la versión más actual lleva una línea extremadamente fina sobre una base nude o rosa transparente. Es prácticamente una micro French, pero conserva ese aspecto impecable que hace que las manos se vean arregladas sin resultar excesivas.

La reina Camilla demuestra que la manicura francesa sigue siendo uno de los diseños más elegantes para llevar unas manos impecables: una base nude y puntas blancas que nunca pasan de moda. Getty Images

Uñas milky white para copiar la elegancia de la realeza

El blanco lechoso es otra alternativa perfecta si quieres abandonar el nude sin entrar en colores demasiado llamativos. Su acabado ligeramente translúcido hace que las uñas se vean luminosas, cuidadas y más modernas.

Además, el milky white está muy presente entre las tendencias de manicura de 2026 y funciona especialmente bien en uñas cortas, ovaladas o almendradas.

La manicura milky white de la princesa Leonor es la versión más luminosa de las uñas discretas: un blanco lechoso, delicado y elegante que deja las manos impecables sin resultar demasiado llamativo. Este acabado también es una de las tendencias de manicura de 2026. Getty Images

Uñas rojas para una royal manicure más atrevida

El color rojo es otra forma de salir de los tonos nude sin perder elegancia. Sobre uñas cortas y perfectamente limadas, un rojo vino profundo puede verse mucho más sofisticado que un rojo brillante.

Es además uno de los colores que regresan cada otoño y que actualmente conviven con otras tonalidades profundas como el chocolate y el ciruela.

Lady Di convirtió las uñas rojas en una declaración de estilo. Tras su separación del entonces príncipe Carlos, la princesa Diana comenzó a apostar por manicuras más atrevidas, alejándose de los tonos neutros y convirtiendo el rojo en uno de sus sellos de belleza. Getty Images

Uñas con brillo perlado para una realeza moderna

La última opción es para quienes quieren un pequeño detalle especial sin abandonar la estética discreta. Una base rosa transparente o blanca lechosa puede cubrirse con un velo de brillo perlado para conseguir ese efecto de joya sutil.

El resultado recuerda a las perlas, uno de los accesorios más asociados con la realeza, pero llevado de una manera mucho más contemporánea. También puedes añadir un acabado ligeramente cromado para conseguir luminosidad sin llegar al efecto espejo.

La verdadera clave de las uñas inspiradas en las royals no está únicamente en el color. Está en mantener las uñas cuidadas, la forma limpia y el acabado impecable. Por eso, incluso una manicura tan sencilla como un rosa transparente puede hacer que las manos se vean mucho más elegantes. Y si quieres actualizarla para otoño 2026, basta con cambiar el nude por chocolate, burgundy, blanco lechoso o un acabado perlado.