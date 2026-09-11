La princesa Alexandra de Hannover anuncia su compromiso luciendo un espectacular diamante amarillo

La realeza europea celebra una nueva noticia de enlace. La princesa Alexandra de Hannover, hija de la princesa Carolina de Mónaco y del príncipe Ernesto Augusto de Hannover, ha anunciado formalmente su compromiso con su pareja desde hace casi una década, el empresario e historiador del arte germano-austriaco Ben-Sylvester Strautmann.

El anuncio, que ha sido acogido con entusiasmo en los círculos de Mónaco y la alta sociedad europea, estuvo acompañado por la revelación del exclusivo anillo de compromiso: una deslumbrante pieza presidida por un diamante amarillo de gran quilataje, una gema de extraordinaria rareza en la alta joyería real.

El significado y valor del diamante amarillo

Lejos de los tradicionales diamantes blancos o los clásicos zafiros que han marcado la historia de los anillos de compromiso en las casas reales europeas, la elección de un diamante amarillo subraya el gusto refinado y vanguardista de Alexandra de Hannover.

Simbolismo y rareza: Los diamantes amarillos de color natural representaban históricamente la prosperidad, el optimismo y la luz. Solo uno de cada diez mil diamantes extraídos posee una intensidad de color amarillo clasificada como Fancy, lo que eleva significativamente su cotización en el mercado.

Diseño y montura: La gema central presenta un corte radiant montado sobre una fina banda de platino con diamantes laterales de talla brillante, lo que maximiza la refracción de la luz y resalta la calidez del tono dorado central.

Valor estimado: Expertos en gemología y casas de alta joyería estiman que la pieza podría alcanzar una cifra de seis dígitos en dólares, consolidándose como una de las joyas de compromiso más originales del entorno Grimaldi.

Una historia de amor consolidada en la discreción

Alexandra de Hannover (de 27 años) y Ben-Sylvester Strautmann (de 25) iniciaron su noviazgo a finales de 2016. A lo largo de los años, el joven integrado perfectamente en la dinámica de la familia de Carolina de Mónaco, siendo un habitual en las citas imprescindibles del principado como el Baile de la Rosa o el Gran Premio de Fórmula 1.

Con esta confirmación, la menor de los hermanos Casiraghi-Hannover encamina los preparativos para lo que promete ser una de las bodas reales más elegantes de los próximos meses, reuniendo a la aristocracia alemana y a la dinastía monegasca en una cita marcada por el estilo atemporal del lujo silencioso.