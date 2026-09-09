¿Por qué Kate Middleton no fue al funeral del rey Harald V? La razón de la ausencia de la princesa de Gales

La ausencia de Kate Middleton en las exequias de Estado del rey Harald V de Noruega, celebradas en la Catedral de Oslo, no tardó en despertar la curiosidad de los analistas de la realeza. Mientras el príncipe William asumió la representación oficial de la Casa Real británica —acompañado por la princesa Ana—, la princesa de Gales permaneció en el Reino Unido.

A pesar de las especulaciones iniciales que sugerían motivos de salud o ajustes de agenda, la verdadera razón responde a un compromiso familiar prioritario y cuidadosamente planificado: el inicio de curso escolar de sus tres hijos.

Un hito clave para el príncipe George y sus hermanos

Esta semana coincidió con una fecha fundamental para los príncipes de Gales. Su hijo mayor, el príncipe George, dio el paso definitivo hacia su educación secundaria con su ingreso formal al prestigioso Eton College, el histórico internado donde también se formaron el príncipe William y el príncipe Harry.

A este hito para el segundo en la línea de sucesión se sumó el regreso a las aulas de la princesa Charlotte y el príncipe Louis en la escuela Lambrook. Ante la concentración de tres “primeros días de clases” en un mismo marco de tiempo —con la carga emotiva y logística que ello conlleva—, la pareja decidió que Kate permaneciera en el hogar para acompañar a los niños en esta transición.

Kate Middleton y el príncipe William acompañan al príncipe George en su primer día en Eton College. Para la ocasión, la princesa de Gales recuperó un elegante vestido verde botella que ya había llevado anteriormente. Getty Images

El equilibrio entre el protocolo real y la vida familiar

Desde su asumir sus roles como príncipes de Gales, William y Kate han dejado claro que la estabilidad emocional y la presencia de ambos padres en las etapas formativas de sus hijos priman sobre ciertos compromisos diplomáticos no obligatorios.

Si bien los lazos históricos y familiares entre los Windsor y la Casa Real de Noruega son estrechos, la presencia del príncipe William y la princesa Ana garantizó la representación institucional al más alto nivel en Oslo, permitiendo a la princesa de Gales enfocarse en blindar la privacidad y el bienestar de George en sus primeros días dentro de su nuevo entorno académico.

