Marius Borg asiste al funeral de Estado del rey Harald: FOTOS

Marius Borg Høiby volvió a aparecer públicamente este miércoles 9 de septiembre durante el funeral de Estado del rey Harald V de Noruega. El hijo de la reina Mette-Marit acudió a la Catedral de Oslo para despedir al monarca, pese a encontrarse actualmente bajo arresto domiciliario mientras apela una condena de cuatro años de prisión.

Su presencia había generado expectativa desde que se confirmó que la Justicia noruega le permitiría participar en las ceremonias relacionadas con la muerte de Harald. El permiso excepcional también hizo posible que Marius estuviera presente días antes durante el traslado del féretro del rey a la capilla del Palacio Real.

La reina Sonja despide al rey Harald V durante su funeral de Estado en Oslo. La monarca estuvo acompañada por integrantes de la familia real noruega en esta solemne jornada. Getty Images

Marius Borg llegó a la Catedral de Oslo para despedir al rey Harald

A diferencia de otros integrantes de la familia real noruega, Marius no participó a pie en la procesión oficial que acompañó el féretro desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo. El joven llegó al templo por separado y fue visto junto a las hijas de la princesa Märtha Louise y Durek Verrett.

Una vez dentro de la catedral, Marius ocupó un lugar junto a otros miembros de la familia. Su aparición volvió a poner el foco sobre la particular relación que mantenía con Harald, quien lo consideraba parte de su familia pese a que Marius no tiene título real ni ocupa un lugar en la línea de sucesión.

¿Por qué Marius Borg pudo asistir al funeral?

La asistencia de Marius fue posible gracias a un permiso especial concedido por las autoridades noruegas. Actualmente cumple arresto domiciliario con vigilancia electrónica en la finca de Skaugum mientras continúa el proceso relacionado con su condena. La autorización contempló su participación en los actos funerarios de Harald, una excepción motivada por el vínculo familiar y por la importancia de la despedida del monarca. Marius es hijo de Mette-Marit, quien se casó con Haakon en 2001, por lo que Harald era su abuelo político.

Marius Borg, junto a la familia real en uno de los días más importantes para Noruega

El funeral reunió a los principales integrantes de la familia real noruega y a numerosas casas reales europeas. El nuevo rey Haakon VIII encabezó la ceremonia junto a la reina Mette-Marit, mientras la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus también participaron en los actos oficiales.

Mette-Marit, quien se encuentra recuperándose de una intervención médica reciente, no realizó a pie todo el recorrido de la procesión y se trasladó en automóvil junto a la reina Sonja.

La reina Sonja y la reina Mette-Marit acompañaron la despedida del rey Harald V durante su funeral de Estado en Oslo. Ambas participaron en una de las jornadas más importantes para la familia real noruega tras la muerte del monarca. Getty Images

La aparición de Marius durante el funeral vuelve a mostrar una situación especialmente compleja para la monarquía noruega, aunque no es un miembro oficial de la Corona ni desempeña funciones públicas, continúa formando parte de la familia y estuvo presente para despedir a Harald en uno de los momentos más solemnes del cambio de reinado.

Marius Borg Høiby asistió al funeral de Estado del rey Harald V en Oslo después de recibir un permiso especial para participar en las ceremonias de despedida. Getty Images

FOTOS: Marius Borg Høiby en el funeral del rey Harald

Las imágenes de este miércoles muestran a Marius Borg Høiby llegando a la Catedral de Oslo y participando en la despedida del rey Harald junto a otros integrantes de la familia. Su presencia fue una de las más comentadas de la jornada debido a las circunstancias judiciales que atraviesa actualmente.