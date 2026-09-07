¿Harry y Meghan siguen siendo royals? El rey Carlos III aclara de una vez su estatus dentro de la Familia Real

El regreso de Harry y Meghan Markle al Reino Unido volvió a poner sobre la mesa una pregunta que lleva años generando confusión, ¿qué lugar ocupan realmente dentro de la Familia Real británica? La pareja regresó al país con sus hijos, Archie y Lilibet, después de varios años viviendo en California, y su presencia nuevamente en territorio británico ha despertado especulaciones sobre una posible reconciliación y, especialmente, sobre si podrían recuperar algún tipo de papel oficial.

Sin embargo, su regreso no significa que hayan recuperado sus funciones como miembros trabajadores de la monarquía. La postura de la Corona se mantiene, Harry y Meghan continúan siendo miembros no activos de la Familia Real y no hay planes para que retomen sus antiguos compromisos oficiales.

príncipe Harry y Meghan Markle Getty Images

¿Harry y Meghan siguen siendo parte de la Familia Real?

Harry y Meghan siguen formando parte de la familia del rey Carlos III, aunque ya no desempeñan funciones oficiales en representación de la Corona.

La pareja abandonó sus responsabilidades como miembros senior de la Familia Real en 2020 y posteriormente estableció su vida en Estados Unidos. Desde entonces, han mantenido sus títulos de duque y duquesa de Sussex, pero dejaron de utilizar la condición de miembros trabajadores de la monarquía.

Su regreso al Reino Unido no modifica automáticamente ese acuerdo. De hecho, fuentes cercanas a la Familia Real han señalado que Carlos III está dispuesto a mantener una relación familiar con ellos, pero en el ámbito privado, sin que eso implique un cambio en su posición institucional.

El regreso a Reino Unido no significa volver a ser royals trabajadores

Aquí está la diferencia que puede generar más confusión. Harry y Meghan pueden estar viviendo nuevamente en Reino Unido, asistir a eventos benéficos o reunirse con integrantes de la familia, pero eso no los convierte nuevamente en miembros trabajadores de la Corona.

El matrimonio ha comenzado a recuperar algunos vínculos con organizaciones británicas. Meghan, por ejemplo, mantiene una relación con Smart Works, una de las organizaciones que apoyó durante su etapa como integrante activa de la Familia Real, y la institución ha expresado su entusiasmo por recibir nuevamente a la duquesa y a su familia.

Pero cualquier actividad de este tipo pertenece a su esfera personal y filantrópica, no a una nueva función oficial dentro de la monarquía.

¿Carlos III quiere que Harry vuelva a la Familia Real?

El regreso de Harry y Meghan sí puede facilitar un contacto más frecuente con Carlos III, pero eso no significa que el monarca esté preparando su reincorporación a la institución.

La información disponible apunta a que el rey está abierto a tener una relación más cercana con su hijo y sus nietos desde una perspectiva familiar. La diferencia es que esa cercanía se mantendría separada de las obligaciones de la Corona.

De esta manera, Carlos puede ser padre y abuelo sin que Harry vuelva a convertirse en un royal trabajador. Es precisamente esa separación entre la familia y la institución la que parece marcar esta nueva etapa.

Todo parece indicar que el príncipe Harry no desistirá en sus intentos de reconciliación con Carlos III Getty Archivo

¿Qué pasa con los títulos de Harry y Meghan?

Harry continúa siendo el duque de Sussex y Meghan conserva el título de duquesa de Sussex. Sus hijos, Archie y Lilibet, también conservan sus títulos de príncipe y princesa, respectivamente.

La situación de los Sussex es, por tanto, mucho más compleja que simplemente decir que “dejaron de ser royals”. Siguen perteneciendo a la Familia Real por nacimiento y matrimonio, pero no representan oficialmente a la Corona ni reciben el mismo papel institucional que los integrantes que actualmente trabajan para la monarquía.

La diferencia también explica por qué pueden desarrollar proyectos personales y actividades privadas mientras mantienen sus títulos y su vínculo familiar con el monarca.

Qué pensaba la reina Isabel de Harry y Meghan Getty Images

Harry y Meghan regresan, pero William sigue marcando distancia

El regreso de los Sussex también vuelve a poner el foco en la relación entre Harry y su hermano, el príncipe William. Aunque una posible reconciliación familiar ha generado especulaciones, la situación entre ambos continúa siendo complicada y no existe confirmación de que el regreso de Harry vaya a traducirse en una reparación inmediata de su relación.

De hecho, William y Kate Middleton mantienen su agenda y sus responsabilidades oficiales mientras Harry y Meghan construyen su propia vida en Reino Unido. La distancia entre ambas parejas sigue siendo evidente.

¿Qué lugar ocupan Harry y Meghan dentro de la monarquía?

Su regreso al Reino Unido cambia el escenario familiar, especialmente porque Archie y Lilibet también estarán vinculados nuevamente con la vida británica, pero no modifica el acuerdo institucional establecido desde su salida en 2020.

Por ahora, Carlos III parece dispuesto a abrir la puerta a una relación más cercana con su hijo y sus nietos, pero no a cambiar las reglas sobre el papel de Harry y Meghan dentro de la Corona. Y esa distinción podría convertirse en uno de los puntos clave de esta nueva etapa de los Sussex en Reino Unido.