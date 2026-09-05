La reina Sofía pudo tener otra corona: así fue su historia con Harald de Noruega

La reina Sofía pudo haber llevado otra corona. Antes de convertirse en la esposa de Juan Carlos de Borbón y, años después, en reina de España, la entonces princesa Sofía de Grecia estuvo en el radar matrimonial de otra casa real europea: la de Noruega.

La historia volvió a cobrar actualidad tras la muerte de Harald V el pasado 28 de agosto de 2026, a los 89 años. El antiguo rey noruego dejó tras de sí un matrimonio de casi seis décadas con la reina Sonja, una relación que en su juventud desafió las reglas de una monarquía que todavía esperaba que sus herederos se casaran con mujeres de sangre real.

Pero antes de Sonja existió otro nombre que apareció en los cálculos matrimoniales de la realeza europea, Sofía de Grecia.

El príncipe Juan Carlos de España y la princesa Sofía de Grecia, cuyo compromiso matrimonial fue anunciado por la familia real griega en Atenas. La pareja se casaría al año siguiente, en 1962, dando inicio a una historia que llevaría a Sofía al trono de España. Getty Images

Todo comenzó en un crucero pensado para juntar a los príncipes europeos

La historia se remonta a 1954, cuando Sofía todavía era una adolescente. Su madre, la reina Federica de Grecia, organizó un crucero de 11 días por el mar Egeo a bordo del Agamemnon. Oficialmente, el viaje tenía un objetivo turístico y diplomático, mostrar Grecia a un grupo de jóvenes miembros de distintas casas reales europeas después de los estragos provocados por la Segunda Guerra Mundial.

Pero el viaje también tenía una segunda lectura mucho más interesante para la aristocracia de la época, era reunir a los jóvenes príncipes y princesas que, eventualmente, podrían convertirse en futuros matrimonios reales.

Fue durante aquel crucero cuando Sofía conoció a Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, el encuentro no produjo el flechazo que posteriormente tendría lugar entre ambos. Tendrían que pasar varios años para que volvieran a coincidir y comenzaran realmente su historia de amor.

Y mientras Juan Carlos todavía no parecía destinado a convertirse en el gran amor de Sofía, otra posibilidad comenzó a tomar forma.

Harald de Noruega apareció en el radar de Sofía

La idea de unir a Sofía con Harald surgió de la cercanía entre las familias reales griega y noruega.

Harald era el único hijo varón del rey Olav V y, por lo tanto, heredero del trono noruego. Sofía, por su parte, era la hija mayor de los reyes Pablo y Federica de Grecia. Ambos pertenecían a la misma red de familias reales europeas y tenían edades similares.

La princesa Astrid de Noruega, hermana de Harald, habría sido una de las personas interesadas en propiciar el acercamiento. Federica de Grecia también veía con buenos ojos la posibilidad de que su hija mayor terminara vinculada a una monarquía del norte de Europa.

En aquel momento, estos emparejamientos no eran tan extraños como podrían parecer hoy. Para las familias reales, el matrimonio no solo tenía una dimensión sentimental, también podía reforzar vínculos entre dinastías, mantener determinadas alianzas familiares y garantizar la continuidad de las monarquías.

El rey Harald V de Noruega, quien durante su juventud fue considerado como posible pareja de la princesa Sofía de Grecia, antes de conocer a Sonja Haraldsen, con quien finalmente se casó en 1968. Harald V murió el 28 de agosto de 2026, a los 89 años. Getty Images

En 1959 comenzaron los encuentros

El supuesto romance tomó forma unos años después.En 1959, durante un viaje de la familia real griega por Escandinavia, Sofía llegó a Noruega. Ella misma contó años más tarde que se llevó una sorpresa al descubrir que la prensa local ya hablaba de ella y Harald como una posible pareja.

El detalle tenía algo de absurdo, Harald ni siquiera había participado en aquel famoso crucero de 1954 y, según recordó Sofía, prácticamente no se conocían cuando llegaron las primeras especulaciones. La prensa, sin embargo, ya había decidido hacer las cuentas por ellos.

Harald era el futuro rey de Noruega. Sofía era una princesa de una dinastía reinante. Para la lógica matrimonial de la realeza de los años cincuenta, la combinación parecía perfecta. Así comenzaron a organizarse encuentros, viajes y reuniones familiares para que los dos jóvenes pasaran más tiempo juntos.

Corfú, regatas y vacaciones familiares: el plan para acercarlos

Durante el verano de 1960, Harald fue invitado a pasar un periodo de vacaciones con la familia real griega en Mon Repos, la residencia de verano de los monarcas helenos en la isla de Corfú.

También hubo regatas, reuniones sociales y encuentros familiares. Todo parecía diseñado para facilitar que los dos jóvenes se conocieran lejos de las presiones de una presentación oficial.

Pero había un problema: que las familias quisieran una boda no significaba que los protagonistas quisieran lo mismo. La propia Sofía reconocería años después que sabía perfectamente que existía interés por casarlos y que se habían provocado encuentros para favorecer la relación. Su conclusión fue bastante menos romántica: aquel intento de emparejamiento no produjo el resultado esperado. Y había otro detalle que complicaba todavía más la historia.

Harald ya tenía a otra mujer en el corazón

Mientras las familias reales intentaban acercarlo a Sofía, Harald estaba enamorado de otra mujer, Sonja Haraldsen.

Sonja no pertenecía a una familia real ni aristocrática. Era hija de comerciantes de Oslo y había conocido al príncipe en 1959. La relación comenzó a crecer en un momento en el que el futuro rey tenía muy claro que quería casarse con ella, aunque la institución estuviera lejos de estar preparada para aceptarlo. La situación era especialmente complicada porque Harald no era simplemente un príncipe más, era el único heredero varón de Olav V.

Su matrimonio tenía consecuencias directas para el futuro de la Corona.

Por eso, mientras la prensa hablaba de Sofía como una posible futura princesa noruega, Harald mantenía una relación que durante años tuvo que permanecer prácticamente en secreto.

El príncipe heredero Harald de Noruega junto a su prometida, Sonja Haraldsen, en el Centro de Arte Henie-Onstad en 1968. Su relación desafió las reglas matrimoniales de la realeza de la época, ya que Sonja no pertenecía a una familia real ni aristocrática. Ese mismo año, la pareja recibió finalmente la autorización para casarse. Getty Images

El intento definitivo ocurrió en 1961

A pesar de que Harald ya estaba vinculado sentimentalmente con Sonja, los intentos de acercarlo a Sofía no desaparecieron inmediatamente. Uno de los episodios más reveladores ocurrió en Londres en 1961, durante la boda del príncipe Eduardo, duque de Kent, con Katharine Worsley.

Harald y Sofía coincidieron allí y llegaron a ser sentados juntos durante uno de los banquetes. La expectativa alrededor de la posible pareja era tan grande que incluso circularon rumores de que se anunciaría un compromiso. Pero el anuncio nunca llegó.

Harald no mostró el interés romántico que las familias y buena parte de la prensa parecían esperar. La historia entre ambos, al menos como posible matrimonio, estaba prácticamente terminada.

Entonces apareció Juan Carlos

Y aquí es donde la historia pudo haber cambiado por completo. Ese mismo año, Sofía volvió a encontrarse con Juan Carlos de Borbón, con quien había coincidido por primera vez en aquel crucero de 1954.

Esta vez las circunstancias eran diferentes. Los dos habían crecido, tenían otra madurez y pertenecían al mismo círculo de jóvenes miembros de la realeza europea. El reencuentro tuvo lugar en el contexto de la boda de los duques de Kent y, a partir de entonces, la relación comenzó a avanzar rápidamente. En septiembre de 1961 se anunció su compromiso.

El 14 de mayo de 1962, Sofía y Juan Carlos se casaron en Atenas, en una boda que incluyó ceremonias católica, civil y ortodoxa. Sofía había elegido finalmente una corona distinta.

Juan Carlos de Borbón y Sofía de España durante su visita a Argentina en 1978. Para entonces, la pareja llevaba más de 15 años de matrimonio y Sofía ya era reina de España, después de que Juan Carlos asumiera el trono en 1975. Getty Images

Mientras tanto, Harald luchaba por casarse con Sonja

La historia paralela de Harald también tuvo un desenlace, aunque tardó varios años. El problema no era que Sonja no fuera querida por Harald. El problema era que no era una princesa.

Durante años, el rey Olav V se resistió a conceder su consentimiento. La relación permaneció bajo enorme presión y, según los relatos sobre la pareja, Harald llegó a dejar claro que prefería permanecer soltero antes que renunciar a Sonja. Finalmente, en 1968, el gobierno noruego y el rey dieron su consentimiento. El 29 de agosto de ese año, Harald y Sonja se casaron en la catedral de Oslo.

La boda significó mucho más que la unión de dos personas. También representó un cambio en la manera en que la monarquía noruega entendía el matrimonio de sus herederos.

Décadas después, el propio Harald y Sonja apoyarían a su hijo Haakon cuando este decidió casarse con Mette-Marit Tjessem Høiby, una mujer sin origen aristocrático y madre de un hijo de una relación anterior.

El rey Harald V y la reina Sonja de Noruega durante un recorrido en una embarcación oficial. La imagen corresponde a un momento de su vida pública como monarcas de Noruega. Getty Images

Sofía terminó siendo reina, pero de España

La historia alternativa tiene un detalle que resulta todavía más curioso. Si Sofía hubiera terminado casándose con , habría sido reina de Noruega cuando él ascendió al trono en 1991. En cambio, su matrimonio con Juan Carlos la llevó a otra corona.

Juan Carlos se convirtió en rey de España en 1975 y Sofía pasó a ser reina consorte. Permaneció en ese papel hasta la abdicación de su esposo en 2014, cuando su hijo Felipe VI llegó al trono. Sofía sí terminó siendo reina, solo que de una monarquía completamente distinta a la que alguna vez imaginaron para ella.

Esta es la cifra que recibe la reina Sofía como pensión Getty Images

¿Sofía y Harald realmente fueron novios?

Aquí está la parte que conviene matizar. Durante décadas han circulado versiones que presentan a Sofía y Harald como una pareja o incluso como un romance frustrado. Sin embargo, la propia reina emérita negó que hubiera existido un noviazgo propiamente dicho.

Lo que sí está documentado es que las familias reales intentaron favorecer un posible matrimonio, que se organizaron encuentros y que durante varios años hubo especulaciones sobre una eventual boda.

La diferencia es importante: no existe la misma evidencia para afirmar que ambos vivieron una historia de amor como la que Harald tuvo con Sonja. De hecho, la propia Sofía describió aquel intento como un emparejamiento que no funcionó.

La corona que nunca fue

La muerte de Harald V vuelve a poner sobre la mesa aquel curioso capítulo de la juventud de Sofía.

Hoy, mirando la historia desde el final, resulta tentador imaginar qué habría pasado si aquel plan matrimonial hubiera funcionado, Sofía habría llegado a Oslo como princesa heredera, habría acompañado a Harald durante su largo camino hacia el trono y, en 1991, se habría convertido en reina de Noruega. Pero la realidad fue otra.

El rey Harald V de Noruega durante un acto oficial en uniforme militar. La imagen es de archivo y se utiliza para ilustrar la información sobre los honores militares previstos durante su funeral. Getty Images

Harald encontró finalmente en Sonja a la mujer por la que estuvo dispuesto a enfrentarse a las reglas de su propia monarquía. Sofía encontró en Juan Carlos al hombre con quien construiría la familia que ocuparía el trono español durante casi cuatro décadas.

Dos historias que se cruzaron durante unos años en los mismos palacios, las mismas bodas y los mismos veranos de la realeza europea, pero que terminaron llevando a sus protagonistas hacia dos coronas diferentes.