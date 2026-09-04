Meghan Markle está “muy emocionada” por este regreso a Reino Unido: ¿quién vuelve a su vida?

El regreso de Meghan Markle a Reino Unido ya tiene una bienvenida que va más allá de su nueva vida familiar. Mientras la duquesa de Sussex se instala nuevamente en territorio británico junto al príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet, una organización que marcó una de las etapas más importantes de su vida como integrante de la Familia Real ya habló públicamente sobre su regreso.

Se trata de Smart Works, la organización benéfica que apoya a mujeres que buscan empleo y que Meghan convirtió en una de sus principales causas durante su etapa como royal. La institución aseguró estar “muy emocionada” de recibir nuevamente a la duquesa y a su familia en Reino Unido.

Meghan Markle durante el lanzamiento de la colección cápsula de Smart Works en Londres, en septiembre de 2019. La organización se convirtió en una de las causas con las que la duquesa mantuvo un vínculo durante su etapa como integrante de la Familia Real británica. Getty Images

Smart Works, la organización que vuelve a aparecer en la vida de Meghan

Smart Works ocupa un lugar particular en la trayectoria de Meghan. Cuando se incorporó oficialmente a la Familia Real en 2018, la entonces duquesa de Sussex asumió cuatro patronazgos, entre ellos el de esta organización, dedicada a ayudar a mujeres desempleadas a recuperar la confianza, desarrollar habilidades y conseguir las herramientas necesarias para incorporarse al mercado laboral.

A diferencia de otras organizaciones con las que Meghan trabajó durante su etapa como royal, Smart Works mantuvo su vínculo con ella después de que Harry y Meghan abandonaran sus funciones reales y se mudaran a Estados Unidos en 2020. Actualmente es considerada la única organización británica de sus antiguos patronazgos con la que Meghan continúa vinculada.

Por eso, su regreso a Reino Unido abre una posibilidad interesante, que Meghan vuelva a tener una presencia más cercana con una causa que ha formado parte de su identidad pública durante años.

Meghan Markle visita Smart Works en enero de 2019, poco después de que se anunciara su nombramiento como patrona real de la organización. Esta relación se convirtió en una de las causas que permanecieron vinculadas a la duquesa tras su salida de la Familia Real británica. Getty Images

¿Meghan volverá a trabajar con Smart Works?

Por ahora, no existe un anuncio de que Meghan vaya a retomar oficialmente actividades presenciales con Smart Works. La organización simplemente expresó su entusiasmo por recibir nuevamente a la duquesa y a su familia.

Y hay una diferencia importante. El regreso de Meghan y Harry a Reino Unido no significa que estén retomando sus funciones como miembros trabajadores de la Familia Real. La pareja mantiene una vida independiente y su nueva residencia británica será privada, mientras conservan su hogar en California y su propiedad en Portugal.

Aun así, la cercanía geográfica podría facilitar que Meghan participe nuevamente en proyectos relacionados con organizaciones británicas con las que mantiene una historia previa.

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No todas sus antiguas causas la están esperando

El regreso no significa que todas las puertas de su pasado royal se hayan abierto nuevamente.

Otra de las organizaciones con las que Meghan trabajó durante su etapa como duquesa fue Mayhew, dedicada al bienestar animal. Sin embargo, ante las preguntas sobre una posible colaboración después de su regreso a Reino Unido, la organización señaló que no se ha vuelto a conectar con Meghan desde su llegada al país a finales de agosto.

Esto hace que Smart Works destaque todavía más. Por ahora, es la organización británica que ha dejado claro públicamente que recibe con entusiasmo esta nueva etapa de Meghan.

¿Qué hará Meghan en Reino Unido?

La prioridad inmediata de Meghan y Harry está en su familia. Archie y Lilibet comenzaron una nueva etapa escolar en Reino Unido después de que la pareja regresara al país el 26 de agosto, tras seis años viviendo principalmente en California.

Pero Meghan también continuará trabajando en As Ever, su marca de estilo de vida, desde su nueva base británica. Además, su regreso ocurre en un momento en el que también han surgido especulaciones sobre un posible regreso a la actuación, aunque cualquier nuevo proyecto debe distinguirse de los rumores que todavía no han sido confirmados oficialmente.

La pareja tampoco ha presentado este movimiento como un regreso a la vida royal. Se trata de una nueva etapa familiar que, al menos inicialmente, podría extenderse durante meses o incluso más tiempo, sin que exista una fecha definida para regresar a Estados Unidos.

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Meghan vuelve a Reino Unido, pero esta vez bajo sus propias reglas

Lo interesante del regreso de Meghan no es solamente que haya cruzado nuevamente el Atlántico. Es que algunas piezas de su antigua vida británica comienzan a aparecer otra vez, aunque bajo condiciones completamente diferentes.

Smart Works representa precisamente eso: una relación que sobrevivió a su salida de la Familia Real y que ahora podría adquirir una nueva dimensión con Meghan viviendo nuevamente en Reino Unido.

Por ahora, la organización ya dejó claro que está feliz de tenerla cerca. Falta saber si esa bienvenida se convertirá también en un nuevo capítulo de trabajo para Meghan.