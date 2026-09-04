¿Qué me pongo para un brunch este fin de semana? Estos son los looks que te salvarán

El brunch tiene su propio código de vestimenta, quieres verte bien, pero no como si fueras a una boda a las 11 de la mañana. La clave está en encontrar ese punto medio entre arreglada, cómoda y con tu estilo. Para este fin de semana, la fórmula funciona especialmente bien con prendas que probablemente ya tienes en el clóset, pero combinadas de una manera más actual.

La moda de otoño 2026 va por una elegancia menos rígida, con sastrería relajada, faldas midi, capas ligeras, texturas y accesorios capaces de transformar un conjunto sencillo. Los mocasines, por ejemplo, están teniendo un momento especialmente fuerte esta temporada y funcionan tanto con prendas femeninas como con pantalones de corte masculino, incluso puedes echar un vistazo al closet masculino, quizá ahí encuentras una buena camisa o blazer para el brunch. La regla principal es: no limitarte.

Falda midi + camisa blanca: el look que nunca falla

Si quieres verte elegante sin pensar demasiado, una falda midi es la mejor respuesta. Puedes llevarla con una camisa blanca ligeramente amplia, meter solo la parte delantera dentro de la falda y terminar con mocasines o zapatos de tacón bajo.

La combinación funciona porque la falda aporta feminidad mientras la camisa evita que el resultado se sienta demasiado dulce. Para actualizarla este otoño, cambia la clásica bolsa pequeña por una de estructura más marcada y suma un cinturón delgado. La silueta midi continúa siendo una de las apuestas fuertes de 2026 y resulta especialmente fácil de adaptar a diferentes estilos.

La falda midi y la camisa blanca forman una dupla infalible para un brunch. El secreto está en equilibrar la feminidad de la falda con una camisa de corte relajado y accesorios que eleven el conjunto sin hacerlo demasiado formal. Getty Images

Jeans rectos + blazer: cuando quieres verte arreglada sin parecer que lo intentaste demasiado

Hay una razón por la que esta combinación sobrevive temporada tras temporada: funciona. Para el brunch, apuesta por unos jeans rectos, cuida que no sean skinny que sean ligeramente amplios, una camiseta blanca o de punto fino y un blazer de corte relajado.

El secreto está en los accesorios. Unos mocasines de piel, lentes de sol y una bolsa estructurada pueden convertir un conjunto básico en uno mucho más sofisticado. Si quieres llevarlo hacia otoño, prueba con un blazer café, gris, azul marino o verde profundo en lugar del clásico negro.

La sastrería relajada es una de las grandes conversaciones de la temporada y la idea es justamente llevar prendas estructuradas de una manera menos formal.

Jeans y blazer: la fórmula que nunca falla cuando quieres verte arreglada sin sentir que te esforzaste demasiado. Añade unos mocasines, una bolsa estructurada y lentes de sol para darle un giro más sofisticado al look. Getty Images

Vestido midi + zapatos planos: femenino, cómodo y cero complicado

Para quienes prefieren los vestidos, un modelo midi de manga corta o tres cuartos es perfecto para un brunch. No necesitas demasiados accesorios: unos zapatos planos elegantes, una bolsa mediana y un par de aretes interesantes pueden hacer todo el trabajo.

Esta temporada los vestidos están explorando desde siluetas románticas hasta diseños más estructurados, con volantes, encajes, drapeados y estampados. Para un plan de día, lo mejor es elegir una versión menos teatral y dejar que un solo elemento destaque.

Un vestido midi con flats es la combinación perfecta para verte arreglada sin sacrificar comodidad. Suma una bolsa de tamaño medio y accesorios discretos para conseguir un look elegante y relajado. Getty Images

Pantalón amplio + top femenino: la fórmula que se ve moderna

Los pantalones amplios siguen siendo una excelente alternativa para quienes quieren comodidad sin recurrir al look deportivo. Combínalos con un top de escote bonito, una blusa ligeramente transparente sobre una camiseta o incluso un cardigan llevado como prenda principal.

El contraste entre un pantalón de volumen y una parte superior más definida hace que el conjunto se vea intencional. Puedes terminarlo con sandalias si todavía hace calor o con mocasines si quieres empezar a incorporar el mood de otoño. Los pantalones de pierna amplia y las siluetas relajadas siguen formando parte de la transición hacia la nueva temporada.

Pantalón amplio y camiseta: la prueba de que un look cómodo también puede verse elegante. La clave está en sumar accesorios con personalidad, como una bolsa estructurada, lentes de sol o unos zapatos sofisticados. Getty Images

Falda satinada + suéter ligero: el truco para verte elegante sin esfuerzo

Una falda satinada no tiene por qué quedarse reservada para una cena. Llévala con un suéter de punto fino, ligeramente metido en la cintura, y zapatos planos para quitarle formalidad.

El resultado funciona especialmente bien para un brunch porque mezcla una pieza con movimiento y brillo con otra mucho más cotidiana. Si la falda es neutra, puedes permitirte un suéter en un tono más interesante o agregar un pañuelo de seda al cuello o en la bolsa.

Los accesorios con personalidad tienen especial protagonismo este otoño, desde pañuelos y broches hasta joyería de perlas y lentes de estética retro.

Falda satinada y suéter: una combinación que equilibra elegancia y comodidad sin verse demasiado formal. Completa el look con zapatos planos, una bolsa estructurada y joyería discreta. Getty Images

Pantalón de vestir + camisa estampada: el look para un brunch más elegante

Si el plan es de esos brunch que fácilmente terminan en comida, sobremesa y una copa, vale la pena subir un poco el nivel. Un pantalón de vestir de pierna recta o amplia con una camisa estampada consigue ese equilibrio entre sofisticación y relajación.

Puedes llevar la camisa por dentro si quieres definir la cintura o completamente suelta si buscas una silueta más relajada. Un cinturón bonito y unos zapatos de punta baja harán que el conjunto se sienta mucho más pulido.

La idea no es construir un outfit excesivamente formal, sino utilizar piezas de oficina de una manera más relajada. Es precisamente esa mezcla entre prendas clásicas y styling inesperado la que está marcando buena parte de la moda de otoño 2026.

Un pantalón de vestir también funciona para un brunch. Combínalo con una camisa relajada y accesorios especiales para conseguir ese equilibrio entre elegante y effortless que funciona perfecto durante el fin de semana. Getty Images

Total black + un accesorio inesperado: por si la prisa te atrapa

Y sí, vestir de negro para un brunch también funciona. La diferencia está en evitar que todo sea demasiado básico. Prueba unos pantalones negros fluidos con una blusa negra, pero agrega unos zapatos llamativos, una bolsa de color, un pañuelo estampado o joyería protagonista.

El negro y blanco siguen funcionando como una de las combinaciones más sofisticadas para la transición de temporada, precisamente porque permiten jugar con texturas, proporciones y accesorios sin perder elegancia.

Un total black también puede ser perfecto para un brunch. La clave está en jugar con texturas y sumar un accesorio protagonista que rompa la monotonía y haga que el look se sienta más actual. Getty Images

La regla para acertar con un look de brunch

No necesitas estrenar ropa para verte diferente este fin de semana. Una buena camisa, unos jeans que sienten bien, una falda midi, un blazer o un vestido pueden cambiar completamente dependiendo de los zapatos y accesorios con los que los combines.

Y si hay una pieza que vale la pena sacar del clóset ahora mismo, son los mocasines, cómodos para caminar, suficientemente elegantes para un restaurante y mucho más actuales cuando se llevan con faldas midi, jeans o pantalones amplios.

La fórmula final es sencilla: una prenda que te haga sentir arreglada, otra que mantenga el look relajado y un accesorio que haga que parezca que sí pensaste en el outfit.